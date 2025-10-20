شهادت اسیر سالمند فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی از شهادت کامل محمد العجرمی از اسرای سالمند نوار غزه در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این نهاد فلسطینی اعلام کرد که این اسیر فلسطینی ۶۹ ساله که از اهالی نوار غزه بوده در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ در بیمارستان اسرائیلی سوروکا به شهادت رسید، پیش از انتقال به بیمارستان در زندان النقب در اسارت بوده است.این اسیر شهید فلسطینی در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ به اسارت اشغالگران صهیونیست درآمده و دارای ۶ فرزند بوده است.

وی از زمان بازداشت تحت شرایط دشواری قرار گرفته بود و در معرض سیاست گرسنه نگه داشتن عامدانه، محروم نگه داشتن از درمان و خدمات پزشکی قرار گرفت که در نهایت به شهادتش منجر شد.

این نهاد بیان کرد: شهادت العجرمی به سلسله اقدامات هدفمند اشغالگران علیه اسیران فلسطینی افزوده می شود که از زمان شروع نسل کشی در غزه هم تشدید شده است. اسیران دربند در معرض شکنجه، گرسنگی، اهمال پزشکی و تجاوزهای جنسی در سایه سکوت مشکوک و همسویی جامعه جهانی با اشغالگران، قرار دارند.

در این بیانیه آمده است: شمار اسیران شهید از زمان شروع نسل کشی غزه، به هشتاد نفر افزایش پیدا کرده است. از سرنوشت دهها اسیر نیز خبری در دست نیست. اشغالگران سیاست ترور هدفمند را از طریق محروم کردن اسیران از درمان و نگه داشتن آنها در شرایط بد معیشتی و انسانی، دنبال می کنند.

این نهاد، اشغالگران را مسئول کامل شهادت العجرمی دانست و خواستار تحرک فوری و حقوقی جامعه جهانی برای پایان دادن به این وضعیت و مجازات سران اشغالگر به خاطر ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی علیه فلسطینی ها شد.