پوتین شرط پایان جنگ اوکراین را به ترامپ اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن‌پست، به گفته دو مقام ارشد آگاه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی هفته گذشته با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش، شرط خود را برای پایان دادن به جنگ اعلام کرده است.

به گفته این دو منبع آگاه به تماس تلفنی مذکور، پوتین خواسته است تا کی‌یف کنترل کامل منطقه دونتسک را به روسیه واگذار کند؛ منطقه‌ای حیاتی و راهبردی که در شرق اوکراین قرار دارد.

ترامپ پیش‌تر درباره تماسش با پوتین گفته بود که «تماس تلفنی من با رئیس جمهور پوتین ثمربخش بود و موفقیت ما در خاورمیانه به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین کمک خواهد کرد.»

وی همچنین گفت که در پایتخت مجارستان با پوتین ملاقات خواهد کرد. کاخ سفید نیز اعلام کرده است که جلسه بعدی بین ترامپ و پوتین ممکن است در بوداپست برگزار شود و پوتین تعهد خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ابراز کرده است.