خبرگزاری مهر - گروه استانها: صبحی آفتابی و آرام در دل کوههای دلفان بود. نسیمی خنک از میان درختان بلوط میگذشت و صدای خنده کودکان، سکوت روستای بگوردی وسطی» را شکست.
سالها بود که دانشآموزان این روستا درس خود را در کلاسهای کوچک و سرد کانکسی میخواندند؛ کلاسهایی که دیوارهای فلزیاش تاب گرمای تابستان و سرمای زمستان را نداشت.
اما حالا، آن کلاسهای فرسوده جایشان را به ساختمانی محکم دادهاند؛ مدرسهای که بوی رنگ تازه میدهد و پنجرههایش به سمت آیندهای روشن باز میشود.
مردم روستا از صبح زود جمع شده بودند. پدران با لبخند به فرزندانشان نگاه میکنند و مادران، گوشه چادرهایشان را مرتب میکنند و زیر لب شکر میگویند.
مهرماه امسال برای دانشآموزان روستا روزی متفاوت بود؛ روزی که مدرسه برکت» در دل روستایشان گشوده میشود.
نامی که یاد فداکاری و امید را زنده میکند
روی دیوار مدرسه تابلویی نصب شده که با خطی درشت نوشته است: مدرسه شهید امیرعلی حاجیزاده
کودکان با لباسهای نو و چشمانی پر از شوق، دستان کوچکشان را در دستان والدینشان گرفتهاند و به سمت مدرسه میروند. روی دیوار مدرسه تابلویی نصب شده که با خطی درشت نوشته است: مدرسه شهید امیرعلی حاجیزاده»؛ نامی که یاد فداکاری و امید را زنده میکند.
وقتی زنگ مدرسه برای نخستینبار به صدا درمیآید، لبخند بر لب همه مینشیند. به چشمان درخشان کودکان نگاه میکنیم؛ کودکانی که حالا زیر سقفی ایمن، روی نیمکتهای تمیز و در فضایی روشن، رؤیای بزرگشدن و ساختن آیندهای بهتر را در دل دارند.
این مدرسه تنها ساختمانی دو کلاسه در زمینی ۵۰۰ متری نیست؛ نشانهای از پایان سالها محرومیت است. دیروز، کلاسهای کانکسی نماد کمبود و نابرابری بودند، اما امروز، دیوارهای تازه این مدرسه نشانه آغاز فصلی نو در آموزش و زندگی اهالی روستاست.
در نگاه ساده اما پرامید کودکان بگوردی»، معنای آینده را میتوان دید. آنان میدانند که هر صفحهای که در این کلاسها ورق میزنند، گامی است به سوی فردایی بهتر. مدرسه برکت برای آنان فقط یک ساختمان نیست؛ خانهای است برای رؤیاها، جایی که بوی امید و دانایی در هوایش پیچیده است.
افتتاح سه هزار و دهمین مدرسه احداثی بنیاد برکت در لرستان
بنابراین گزارش، مدرسه برکت بگ وردی وسطی» در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با دو کلاس درس توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احداث شده است.
این مدرسه بهعنوان سه هزار و دهمین مدرسه احداثی بنیاد برکت در کشور و یکی از ۱۶۱ پروژه آموزشی این بنیاد در استان لرستان، گام بلندی در مسیر توسعه متوازن آموزشی در مناطق کمتر برخوردار محسوب میشود.
با بهرهبرداری از این مدرسه، آخرین مدرسه کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز در شهرستان دلفان نیز برچیده شد.
وزیر آموزشوپرورش در آئین افتتاح این پروژه، توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم را از اولویتهای اصلی دولت دانست و تأکید کرد که عدالت آموزشی تنها با فراهمکردن زیرساختهای مناسب، امکانپذیر است. او افزود: ساخت بیش از سه هزار مدرسه توسط بنیاد برکت، نشاندهنده نگاه عمیق نظام به مقوله آموزش در مناطق کمتر برخوردار است. امروز مدرسه بگ وردی نهفقط ساختمانی جدید، بلکه پلی به سوی آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین است.
پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نیز از همکاریهای وزارت آموزشوپرورش، سازمان نوسازی مدارس و استانداری لرستان، از اجرای موفق طرح ملی جمعآوری مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز در سراسر کشور خبر داد. او گفت: لرستان با احداث ۱۶۱ مدرسه، بیشترین سهم را در میان استانها داشته است. این موفقیت حاصل همدلی، پیگیری و همکاری جدی مجموعه مدیریتی استان است و امروز میتوانیم اعلام کنیم که مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز در کشور به طور کامل برچیده شدهاند.
ساخت ۱۰۰۰ مدرسه در مناطق محروم
پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای مدرسهسازی در مناطق کمتر برخوردار و روستاهای کشور، اظهار داشت: طی یک سال گذشته، نزدیک به هزار مدرسه جدید در نقاط محروم و روستایی توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احداث شده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای آموزشی از اولویتهای اصلی ستاد اجرایی فرمان امام است، افزود: هدف از اجرای این طرحها، ایجاد عدالت آموزشی و فراهمکردن شرایط تحصیل ایمن و استاندارد برای دانشآموزان سراسر کشور است.
پایان مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانشآموز
فتاح با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در این زمینه تصریح کرد: بر اساس سیاستگذاریها و همکاری نزدیک با وزارت آموزشوپرورش و سازمان نوسازی مدارس، بساط مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز در کشور برچیده شده است.
وی ادامه داد: این اقدام ملی، نتیجه همافزایی دستگاههای مختلف و پیگیریهای مستمر در راستای تحقق عدالت آموزشی است و اکنون هیچ دانشآموزی در کشور در کلاسهای کانکسی بالای ۱۰ نفر تحصیل نمیکند.
برنامه برای حذف کامل مدارس کانکسی
گاهی گفته میشود ساخت مدرسه برای جمعیت کم دانشآموزی، از نظر اقتصادی بهصرفه نیست، اما ما این نگاه را قبول نداریم
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به برنامههای آینده این ستاد، گفت: در حال حاضر تنها مدارس کانکسی با کمتر از ۱۰ دانشآموز در کشور باقی مانده است. من به وزیر آموزشوپرورش اعلام کردهام که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آمادگی کامل دارد تا این مدارس را نیز جمعآوری کرده و مدارس استاندارد و ایمن را جایگزین آنها کند.
فتاح خاطرنشان کرد: رویکرد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه آموزشوپرورش، حرکت به سوی برابری فرصتهای تحصیلی و ایجاد محیطهای آموزشی مناسب برای تمام دانشآموزان، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار کشور است.
پایان مدارس کوچک اما محروم
فتاح، با اشاره به برنامهریزی برای حذف کامل مدارس کانکسی در کشور، اظهار داشت: گاهی گفته میشود ساخت مدرسه برای جمعیت کم دانشآموزی، از نظر اقتصادی بهصرفه نیست، اما ما این نگاه را قبول نداریم. شأن هیچ دانشآموزی کمتر از دیگری نیست و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) متعهد است که حتی برای کلاسهایی با کمتر از ۱۰ دانشآموز نیز فضای آموزشی ایمن فراهم کند.
وی افزود: با حمایت بنیاد برکت و همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور، همه مدارس کانکسی کوچک نیز جمعآوری خواهند شد و در محل آنها مدارس استاندارد احداث میشود.
استعدادهای بزرگ در کلاسهای کوچک
فتاح در ادامه با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی، تصریح کرد: شأن و منزلت دانشآموزان در این مدارس بسیار بالاست و استعدادهای ارزشمندی در دل همین کلاسهای کوچک نهفته است. یقین داریم که از میان این دانشآموزان، انسانهای بزرگ و اثرگذاری برای آینده کشور برمیخیزند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یادآور شد: مدرسهای که در شهرستان دلفان به بهرهبرداری رسید، سههزار و دهمین مدرسهای است که بنیاد برکت ساخته و به نام سردار شهید "امیرعلی حاجیزاده" افتتاح شد. این پروژهها نشانهای از اهتمام نظام در توسعه عدالت آموزشی و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی است.
اهدای ۲۵۰ هزار بسته لوازمالتحریر و ۱۰ هزار بسته آموزشی به معلمان
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی این ستاد در حوزه آموزش گفت: علاوه بر ساخت و تجهیز مدارس، امسال ۲۵۰ هزار بسته لوازمالتحریر در بین دانشآموزان مناطق مختلف کشور توزیع شده است. همچنین ۱۰ هزار بسته تجهیزات آموزشی نیز به معلمان اهدا شد تا فرآیند آموزش باکیفیتتر دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کنار وزارت آموزشوپرورش ایستاده است، افزود: استان لرستان بهطور ویژه در اولویت برنامههای ما قرار دارد. از مجموع هزار مدرسهای که طی یک سال گذشته در کشور ساخته شد، ۱۷۰ مدرسه متعلق به لرستان بوده است.
فتاح با اشاره به جایگاه لرستان در طرحهای ملی مدرسهسازی تصریح کرد: این استان بهدلیل گستردگی مناطق روستایی و نیاز جدی به فضاهای آموزشی استاندارد، همواره مورد توجه ویژه ستاد قرار داشته است. تلاش میکنیم با همکاری مدیران استانی و وزارت آموزشوپرورش، هیچ دانشآموزی در لرستان بدون مدرسه ایمن نماند.
آموزش؛ محور توسعه پایدار
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در آموزش، سرمایهگذاری برای آینده کشور است. ما باور داریم که توسعه ایران از کلاسهای درس آغاز میشود و مأموریت خود را تا تحقق کامل عدالت آموزشی ادامه خواهیم داد.
۱۷۰ مدرسه جدید در لرستان
حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در لرستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در توسعه زیرساختهای آموزشی استان، اظهار داشت: از مجموع بیش از ۹۰۰ مدرسهای که توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان نوسازی مدارس در سطح کشور ساخته شده، ۱۷۰ مدرسه در استان لرستان احداث شده است که این آمار نشاندهنده توجه ویژه مسئولان ملی به این استان است.
وی افزود: رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به استان لرستان شناخت دقیق و علاقهمندی خاصی دارند. ایشان با اقلیم، ظرفیتها، فرهیختگان و نخبگان لرستان آشنا هستند و همین شناخت موجب شده تا نگاه ویژهای به توسعه این استان داشته باشند.
از اتاقهای گِلی تا مدارس استاندارد
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه با مرور گذشته نظام آموزشی در استان گفت: در سه دهه گذشته، خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه آموزش حقیقتاً شگفتانگیز بوده است. پیش از پیروزی انقلاب، در بسیاری از شهرهای لرستان مدارسی وجود داشت که تنها از یک اتاق گِلی و چند تیر و چوب تشکیل میشد، و شرایط در روستاهای استان حتی از این هم سختتر بود.
او با تأکید بر تحول چشمگیر در حوزه ساخت فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: امروز بیش از سه هزار و ۱۰ مدرسه مجهز و استاندارد توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان نوسازی مدارس در کشور ساخته شده است؛ این حجم از فعالیت، جای سپاسگزاری دارد و بیانگر اراده نظام برای تحقق عدالت آموزشی است.
امید به رفع عقبماندگیها در لرستان
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه گفت: البته در استان لرستان هنوز برخی عقبماندگیها وجود دارد که باید با همت مسئولان و همکاری دستگاههای اجرایی برطرف شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه و حمایتهای رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و تلاش مدیران دلسوز، این عقبماندگیها بهزودی جبران خواهد شد و لرستان به جایگاه شایسته خود در حوزه آموزشوپرورش خواهد رسید.
مدرسهسازی؛ نماد توسعه و عدالت
نماینده ولیفقیه در لرستان در پایان تأکید کرد: ساخت مدارس جدید در روستاها و مناطق محروم، فقط توسعه فیزیکی نیست، بلکه نمادی از پیشرفت، عدالت و توجه نظام به کرامت انسانها است. امروز هر کلاس درس، جلوهای از امید و ایمان به آیندهای روشنتر برای فرزندان ایران اسلامی است.
بنابراین گزارش، احداث مدارس برکت تنها یک پروژه عمرانی نیستند؛ بلکه جلوهای از نگاه عدالتمحور در سیاستگذاری آموزشی کشور است.
مناطق محرومی مانند دلفان، سالها از کمبود فضاهای استاندارد آموزشی رنج بردهاند و بسیاری از دانشآموزان این نواحی، تحصیل خود را در کلاسهای کوچک و ناایمن کانکسی یا سنگی میگذراندند.
با اجرای طرح ملی توسعه عدالت آموزشی، امید تازهای در دل خانوادهها و دانشآموزان این مناطق شکل گرفته است؛ طرحی که هدف آن برابری فرصتهای تحصیلی برای همه کودکان ایران، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی یا اقتصادی آنان است.
در کنار بعد آموزشی، این اقدام تأثیرات اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد. مدارس جدید نهفقط مکانی برای آموزش، بلکه کانونی برای نشاط اجتماعی، ارتباطات محلی و ارتقای سطح فرهنگی منطقه است.
تجربه نشان داده است که ساخت مدارس در روستاها و مناطق دورافتاده، موجب بازگشت بخشی از جمعیت مهاجرتکرده، تقویت مشارکتهای مردمی و افزایش حس تعلق و امید در میان ساکنان میشود.
بر اساس آمار ارائهشده، تنها در سال گذشته بیش از ۹۰۰ مدرسه جدید در سراسر کشور با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان نوسازی مدارس احداث شده که از این تعداد، بیشتر از ۱۶۱ مورد مربوط به استان لرستان است.
