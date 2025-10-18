چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم صبح شنبه در سنندج با حضور آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، و محمد کاروند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان آغاز شد.

این دوره از مسابقات با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار می‌شود و تا پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها، ۳۳۰ نفر از برترین‌های استانی در چهار بخش قرائت، ترتیل، حفظ و نغمات دینی به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات سراسری قرآن کریم در هر دوره، به عنوان فرصتی برای نمایش استعدادها و هنرهای قرآنی در سطح ملی و استانی شناخته می‌شود.

نفرات برگزیده این دوره از مسابقات پس از ۱۰ روز رقابت در تاریخ پنجم آبان‌ماه معرفی خواهند شد.

این دوره از مسابقات همچنین به یاد شهدای عزت و اقتدار کشور برگزار می‌شود و هدف آن تقویت وحدت اسلامی و ترویج فرهنگ قرآن در جامعه است.