وعده وزیر نیرو برای تسریع در تکمیل سد دالکی

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گذشته وزیر نیرو برای پاسخ به سوال بنده و تعدادی دیگر از همکاران به مجلس آمد و موضوعات مختلف مطرح شد که سوال بنده در مورد سد دالکی بود.

ابراهیم رضایی با بیان اینکه شهرستان دشتستان از مشکلات زیادی رنج می‌برد که در رأس آن مسئله کم‌آبی است و اولین راهکار و مهم‌ترین پروژه در این راستا احداث سد دالکی است، افزود: سد دالکی بزرگ‌ترین پروژه عمرانی استان بوشهر است که با اتمام و بهره‌برداری از آن بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آباد خواهد شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطالبه اول مردم دشتستان سد دالکی است و انتظار داریم که دولت پای کار آن بیاید و در اسرع وقت پروژه را به اتمام برساند.

وی ادامه داد: در این نشست وزیر نیرو توضیحاتی داد و تاکید کرد که سد دالکی اولویت وزارت نیرو است و آن را به اتمام خواهند رساند و برای بهره‌برداری از آن متعهد هستند.

رضایی خاطرنشان کرد: در نهایت بنا شد که در اولین فرصت معاون وزیر از پروژه بازدید کرده و اقدامات لازم جهت فعال‌تر کردن پروژه و حل مشکلات آن را در دستور قرار گیرد.

وی افزود: رئیس کمیسیون عمران مجلس هم تاکید کرد که وزارت نیرو اهتمام بیشتری نسبت به سد دالکی داشته باشد.