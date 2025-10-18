ناشر ایرانی، امتیاز دو کتاب مصری را خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سفیر اردهال با عقد قرارداد خرید حقوق نشر دو اثر مهم عربی، «اغتصاب الذاکره» و «عاشق و معشوق»، نخستین گام همکاری رسمی خود را با انتشارات الفؤاد مصر برداشت.

سید حسین عابدینی، مدیر انتشارات سفیر اردهال، با اشاره به جلسات مفید و ثمربخشی که در روزهای اخیر با احمد ربیع، مدیر انتشارات الفؤاد، در تهران برگزار شده است، گفت: در این نشست‌ها، علاوه بر مذاکره درباره همکاری‌های مشترک، حقوق نشر دو اثر مهم عربی از این انتشارات خریداری شد و زمینه‌های همکاری میان دو مجموعه به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفت.یکی از این آثار، کتاب «اغتصاب الذاکره: الاستراتیجیات الإسرائیلیه لتهوید التاریخ» نوشته ایهاب الحضری است که اثری مستند و پژوهش‌محور محسوب می‌شود. این کتاب با اتکا به شواهد دقیق فنی و تاریخی، روند دست‌کاری و مصادره حافظه تاریخی ملت فلسطین را بررسی می‌کند و راهبردهای رژیم صهیونیستی در تحریف، حذف و تصاحب میراث تاریخی و فرهنگی ملت‌های منطقه را به‌تفصیل تحلیل می‌کند. فرآیند ترجمه این اثر از سه ماه پیش توسط حمیدرضا مهاجر و مجتبی سلطانی احمدی آغاز شده و قرار است مصطفی گوهری فخرآباد ویراستاری علمی آن را بر عهده بگیرد. پیش‌بینی می‌شود ترجمه «اغتصاب الذاکره» ظرف دو ماه آینده آماده انتشار شود.اثر دوم، رمان «عاشق و معشوق» نوشته احمد ربیع است. ربیع، ادیب فرهیخته و متخصص در تاریخ شعر و ادب عربی، نثری روان و خواندنی دارد که این رمان نیز از آن مستثنی نیست.

سید حسین عابدینی درباره سایر توافقات صورت گرفته با انتشارات الفؤاد افزود: در جریان بازدید آقای احمد ربیع از انتشارات سفیر اردهال، بخش چاپ قرآن‌های نفیس تاریخی و نیز کتاب‌های فاخر در حوزه طب سنتی، مورد توجه ویژه ناشر مصری قرار گرفت. ایشان علاقه‌مندی خود را به همکاری در زمینه فروش و توزیع این آثار در بازارهای عربی، به‌ویژه مصر، اعلام کرد.همچنین، احمد ربیع از انتشارات سفیر اردهال برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره دعوت به عمل آورد که این پیشنهاد با استقبال گرم ما مواجه شد، زیرا تقویت ارتباط میان ناشران داخلی و خارجی، ضرورتی راهبردی برای ارتقای اعتبار ناشران ایرانی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.