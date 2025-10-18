به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی صبح شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، گفت: تولید ستون فقرات اقتصاد استان است و ما باید از تمامی ظرفیت‌ها برای تسهیل روند فعالیت‌های تولیدی استفاده کنیم.

وی گفت: هیچ‌گونه تعلل در پاسخ‌گویی به تولیدکنندگان پذیرفته نیست. ما موظفیم با حذف بروکراسی‌های زائد، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را هموار کنیم.

وی در ادامه افزود: مازندران پتانسیل‌های بی‌نظیری در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری دارد. اگر موانع اجرایی از پیش‌روی تولیدکنندگان برداشته شود، می‌توانیم شاهد جهش تولید و افزایش اشتغال در استان باشیم.

استاندار مازندران ادامه داد: این کارگروه باید به یک نهاد عملیاتی و تصمیم‌ساز تبدیل شود، نه صرفاً یک جلسه اداری و تشریفاتی.

در پایان این نشست، پرونده‌های مختلف واحدهای تولیدی مطرح و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آنها اتخاذ شد.