۱۵۳ واحد تولیدی با اشتغالزایی ۲۰۰۰ نفر در آذربایجان شرقی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عظمائی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صدور مجوز افزایش تولید برای ۱۲۳ واحد دیگر صنعتی در استان نشان دهنده پویایی بخش تولید است، افزود: آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد واحدهای ایجادی و واحدهایی که افزایش محصول یا افزایش تولید داشتند رتبه سوم کشور را در اختیار دارد. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین با بیان این که سال‌ها است که واژه تولید در نامگذاری‌های سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شود که موضوع نشان دهنده اهمیت تولید است، اظهار کرد: باید فضایی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بدون هیچ دغدغه‌ای فقط بر روی بخش تولید تمرکز کنند.

وی یادآور شد: با توجه به این که بخش تولید یک کار اجرایی است و کارهای اجرایی همواره مسائل و مشکلات خاص خود را دارند؛ بر این اساس به عنوان متولی این بخش باید تلاش کنیم تا موانع سر راه تولیدکنندگان کاهش یابد.

وی عملکرد کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع نسبت به سایر استان‌ها فعالیت خوبی دارد به طوری که هر هفته مشکلات واحدهای تولیدی در این جلسات مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که خروجی جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در رفع مشکلات واحدهای تولیدی بسیار اثرگذار است، تاکید کرد: صاحبان صنایع می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه ستاد تسهیل، مطمئن باشند که اداره کل صمت استان با همکاری تمام دستگاه‌های متولی و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات بخش تولید اهتمام جدی دارد.

عظمائی با اشاره به تأثیر رشد تولید بر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه جامعه گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مانند برق، گاز، مواد اولیه و راه‌های ارتباطی در رشد تولید اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: بدون تردید اگر دستگاه‌های متولی بخش تولید، مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهند آمار این بخش بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.

نزدیک به ۶ هزار نوع محصول در آذربایجان شرقی تولید می‌شود

عظمائی با بیان این که نزدیک به ۶ هزار نوع محصول در آذربایجان شرقی تولید می‌شود، گفت: آذربایجان شرقی در زمینه تولید مواد غذایی، شیرینی و شکلات، صنایع شیمیایی، فولاد و نساجی و کیف و کفش چرم جز استان‌های مطرح کشور است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: بیش از ۹۷ درصد سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت آذربایجان شرقی مربوط به بخش خصوصی است که البته این موضوع یک مزیت برای استان محسوب می‌شود چون که برخی از آسیب‌هایی که می‌تواند گریبانگیر بخش دولتی شود معمولاً بخش صنعت استان از این موارد مبرا است.