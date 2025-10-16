پلیس: انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی فرد، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۲۱ هزار قلم لوازم یدکی قاچاق خودرو در شهریار به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران در ادامه اظهار داشت: مأموران پلیس در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در انباری واقع در منطقه باغستان شهریار، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، مأموران با هماهنگی مقام قضائی و در گشت مشترک با عوامل اداره صمت شهریار، از انبار مذکور بازرسی کرده و ۲۱ هزار و ۶۳۰ قلم لوازم یدکی خودرو ایرانی و خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی را کشف کردند.

صادقی‌فرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر و با دستور مقام قضائی، انبار مذکور پلمب شد.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و این گونه اقدامات نقش مؤثری در حمایت از تولید داخلی و سالم‌سازی بازار دارد.