۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

طیبی: جریمه ۱۵ میلیاردی برای قاچاق لوازم آشپزخانه در اندیمشک صادر شد

اهواز - مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از صدور حکم محکومیت برای قاچاقچی لوازم آشپزخانه در اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از صدور حکم سنگین برای یک قاچاقچی لوازم آشپزخانه در شهرستان اندیمشک خبر داد و گفت: پرونده این فرد با ارزش کالای قاچاق بالغ بر هفت میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اندیمشک بررسی شد.

وی افزود: با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و مستندات لازم، شعبه تعزیرات اتهام انتسابی را محرز دانست و ضمن ضبط کالاهای مکشوفه، متخلف را به پرداخت جریمه نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

طیبی ادامه داد: بر اساس رأی صادره، علاوه بر جریمه اولیه، مبلغی معادل ارزش کالا یعنی هفت میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال نیز به عنوان جریمه مضاعف در نظر گرفته شد و در مجموع، متهم به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون ریال محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به جزئیات کشف کالا گفت: مأموران نیروی انتظامی در ایست و بازرسی گلوگاه پل زال موفق به توقیف یک دستگاه خودرو حامل محموله قاچاق شامل ۳۲۰ عدد کتری برقی، ۲۲۰ عدد آبکش فلزی و ۲۰۰ عدد تفاله‌گیر استیل شدند که پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی و تعزیرات حکومتی است و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست.

