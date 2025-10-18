هشدار پلیس راهور بوشهر درباره سد معبر مقابل منازل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صادقی اظهار کرد: سد معبر مقابل درب منازل، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای ساکنان، مصداق بارز تخلف شهری و نقض حقوق شهروندی است، این رفتار نهتنها غیرقانونی است، بلکه نشانهای از بیتوجهی به اصول زندگی اجتماعی و احترام به فضای شخصی دیگران است.
وی با اشاره به ماده ۱۶۳ آئیننامه راهنمایی و رانندگی افزود: براساس مقررات جاری، توقف وسایل نقلیه در مقابل ورودی منازل، پارکینگها و اماکن عمومی ممنوع بوده و مأموران پلیس راهور موظفاند در صورت مشاهده یا دریافت گزارش، نسبت به اعمال قانون، جریمه و در صورت لزوم انتقال خودرو با جرثقیل اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور استان تأکید کرد که شهروندان در مواجهه با این تخلف، باید از اقدامات خودسرانه پرهیز کرده و فقط با ورود به سامانه پلیس من، آیتم سد معبر، موضوع شکایت خود را پیگیری کنند.
وی هشدار داد: در صورت بروز خسارت یا درگیری ناشی از سد معبر، مسئولیت حقوقی متوجه فرد خاطی خواهد بود، بنابراین توصیه میشود شهروندان با خویشتنداری و از طریق قانون اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور استان بوشهر با تأکید بر نقش فرهنگسازی در کاهش این معضل شهری گفت: احترام به حقوق همسایگان، رعایت نظم شهری و پرهیز از رفتارهای مزاحم، پایهگذار شهری آرام و قانونمدار است.
وی افزود: انتظار داریم رانندگان با درک مسئولیت اجتماعی، از توقف در مقابل درب منازل خودداری کرده و با همکاری با پلیس، به ارتقای فرهنگ رانندگی کمک کنند.
وی همچنین از رسانههای محلی، شوراهای محله و شهرداریها خواست تا با تولید محتواهای آموزشی، نصب تابلوهای هشداردهنده و اجرای کمپینهای فرهنگی، در مسیر کاهش تخلفات شهری و ارتقای آگاهی عمومی گام بردارند.
