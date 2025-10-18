عسکری: ۳۰ کارگاه ترویجی و آموزشی کشاورزی در گلوگاه برگزار شد

کمیل عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا سطح دانش کشاورزان و بهره‌برداران این منطقه، برنامه‌های گسترده‌ای در قالب کارگاه‌های ترویجی، دوره‌های آموزشی، روز مزرعه و آموزش‌های فردی برگزار شده است. این اقدامات با هدف کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماری‌ها، بهبود عملکرد محصولات و توسعه کشت‌های نوین انجام شده و تأثیرات قابل‌توجهی در بهبود وضعیت کشاورزی منطقه داشته است.

وی افزود: در شش‌ماهه اول سال جاری، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه توانسته است با برگزاری ۳۰ کارگاه فعال، بیش از ۲۱۰۰ کشاورز را در زمینه‌های مختلف آموزش دهد.

وی گفت: این دوره‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شود که از آن جمله می‌توان به کنترل مؤثر مگس میوه مدیترانه‌ای، مبارزه با بیماری‌های مهم گندم، توسعه کشت توت‌فرنگی، کشت پاییزه، کاشت و داشت برنج و خشکه‌کاری برنج اشاره کرد.

عسکری تأکید کرد: این برنامه‌ها به‌عنوان فرصتی برای آموزش حضوری و انتقال فناوری‌های نوین به کشاورزان منطقه محسوب می‌شود که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و توسعه پایدار کشاورزی در گلوگاه خواهد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان از همکاری‌های مجموعه‌های مختلف و کشاورزان منطقه قدردانی کرد و بر اهمیت ادامه این برنامه‌ها و تأثیر آن‌ها بر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان تأکید کرد.