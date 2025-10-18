به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی دامغان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۱ آزادی دامغان مسئول رسیدگی این پرونده شدند.

وی با بیان اینکه تحقیقات پلیسی برای شناسایی سارق یا سارقان آغاز شد، افزود: سرانجام با تلاش پلیس در مدت کوتاهی هویت سارقان مورد شناسایی واقع شد.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری دو سارق در این عملیات غافلگیرانه خبر داد و ابراز داشت: این متخلفان از متهمان سابقه دار دامغان بودند.

عرب با بیان اینکه متهمان در بازجویی به انجام ۹ فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: پرونده سارقان تشکیل و به دادسرا اعزام شدند.

وی افزود: اگه گشت‌های انتظامی مستمر فعال هستند اما در مقابل از شهروندان درخواست داریم تا نسبت به ایمن کردن محل زندگی، کار یا خودرو خود اقدام کنند.