به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی ظهر امروز در جلسه درس اخلاق مدیران آستان مقدس بانوی کرامت با تلاوت آیه ۷۰ سوره احزاب اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا»؛ ای مؤمنان، تقوای الهی پیشه کنید و سخن استوار بگویید.

وی با اشاره به اینکه این آیه راهکار الهی برای درمان یک بیماری بزرگ اجتماعی است، افزود: خداوند در آیات قبل از این، از آسیب‌های شایعه‌سازی و سخنان آزاردهنده سخن گفته و در ادامه برای درمان آن دستور به گفتار صادق و استوار داده است.

امام جمعه قم ادامه داد: اگر مؤمنی سخن نیک و استوار بگوید اما در عمل برخلاف گفتارش رفتار کند، گفتارش بی‌اثر می‌شود و چنین رفتاری نشانه نفاق است؛ زیرا منافق خوش‌سخن و بدرفتار است.

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت افزود: ریشه سخن درست و محکم در ایمان و تقواست. انسانی که مؤمن و باتقوا باشد، گفتارش حساب‌شده، آرام و منطقی است و از زبانش جز حق بیرون نمی‌آید.

امام جمعه قم بیان کرد: سخن درست تنها به معنای آرام حرف زدن نیست؛ بلکه یعنی سخن گفتن در جای درست، با استدلال، ادب و صداقت. حتی در اعتراض و انتقاد نیز باید ادب و حق‌گویی رعایت شود، همان‌گونه که در نهضت اسلامی شعار «مرگ بر آمریکا» مصداق قول سدید در جای خود است.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در پایان خطاب به مدیران و خادمان حرم مطهر گفت: شما خدمتگزاران بانوی کرامت باید در گفتار و رفتار، الگوی زائران باشید؛ با مردم مؤدبانه سخن بگویید، با خانواده‌ها با محبت رفتار کنید و در تمام عرصه‌ها «قول سدید» را سرلوحه خود قرار دهید.