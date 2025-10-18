اعلام ترکیب پرسپولیس برای دیدار با خیبر/ انتقادات به هاشمیان جواب داد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۸:۱۵ امروز در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می‌شود.

وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس که به واسطه یک پیروزی و ۵ تساوی در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر تحت فشار هواداران قرار دارد هدفی جز پیروزی مقابل شاگردان سیدمهدی رحمتی در خیبر ندارد.

نسبت به دیدار گذشته پرسپولیس دو تغییر در ترکیب سرخپوشان صورت گرفته که فرشاد احمدزاده جای خود را به میلاد محمدی داده و امین کاظمیان هم جانشین محمد خدابنده لو شده است. عملکرد احمدزاده در هفته های ابتدایی انتقادات زیادی را به وی وارد کرده بود.

از این رو کادرفنی پرسپولیس ترکیب زیر را برای شروع بازی با خیبر در نظر گرفته است:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی نژاد، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، ماکو باکیچ، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، امید عالیشاه، امین کاظمیان و علی علیپور.