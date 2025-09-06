شکست عملیات سری آمریکا علیه کره شمالی حین مذاکرات سیاسی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که در جریان عملیات جاسوسی آمریکا علیه کره شمالی با موافقت ترامپ، تعدادی از غیرنظامیان کره‌ای به دست نیروی دریایی آمریکا قربانی شدند.

در این گزارش آمده است، نیروی دریایی ویژه آمریکا با شلیک گلوله تعدادی از غیر نظامیان کره شمالی را در جریان یک مأموریت سری که در نهایت شکست خورد به قتل رساندند. این نیروها تلاش داشتند دستگاه جاسوسی در کره شمالی حین مذاکرات سیاسی بسیار حساس در سال ۲۰۱۹ کار بگذارند.

منابع آگاه اعلام کردند که ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با این عملیات موافقت کرد. نیروهای آمریکایی شبانه وارد مناطق ساحلی شده و با یک قایق ماهیگیری کوچک کره‌ای رو به رو شدند. آنها به راحتی به سمت سرنشینان این قایق تیراندازی کرده و همه آنها را کشتند.

وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که کشتار این غیرنظامیان قابل توجیه است! عملیات مذکور بعد از آن انجام شد که سرویس جاسوسی آمریکا در جذب منابع انسانی در کره شمالی ناکام ماند.

از زمان برگزاری نشست میان ترامپ و رهبر کره شمالی در سال ۲۰۱۹ مذاکرات دو جانبه متوقف شد.