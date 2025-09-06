  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

واکنش «ترامپ» به عملیات جاسوسی آمریکا علیه کره شمالی

واکنش «ترامپ» به عملیات جاسوسی آمریکا علیه کره شمالی

رئیس جمهور آمریکا به گزارش های رسانه ای در خصوص عملیات سری این کشور علیه کره شمالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سؤالی در خصوص عملیات سری این کشور علیه کره شمالی در سال ۲۰۱۹ که به شکست انجامید مدعی شد: اولین بار است که این موضوع را می شنوم!

روزنامه نیویورک تایمز فاش کرده بود که در جریان عملیات جاسوسی آمریکا علیه کره شمالی با موافقت ترامپ، تعدادی از غیرنظامیان کره‌ای به دست نیروی دریایی آمریکا قربانی شدند.

در این گزارش آمده است، نیروی دریایی ویژه آمریکا با شلیک گلوله تعدادی از غیر نظامیان کره شمالی را در جریان یک مأموریت سری که در نهایت شکست خورد به قتل رساندند. این نیروها تلاش داشتند دستگاه جاسوسی در کره شمالی حین مذاکرات سیاسی بسیار حساس در سال ۲۰۱۹ کار بگذارند.

منابع آگاه اعلام کردند که ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با این عملیات موافقت کرد. نیروهای آمریکایی شبانه وارد مناطق ساحلی شده و با یک قایق ماهیگیری کوچک کره‌ای رو به رو شدند. آنها به راحتی به سمت سرنشینان این قایق تیراندازی کرده و همه آنها را کشتند.

وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که کشتار این غیرنظامیان قابل توجیه است! عملیات مذکور بعد از آن انجام شد که سرویس جاسوسی آمریکا در جذب منابع انسانی در کره شمالی ناکام ماند.

از زمان برگزاری نشست میان ترامپ و رهبر کره شمالی در سال ۲۰۱۹ مذاکرات دو جانبه متوقف شد.

کد خبر 6581037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها