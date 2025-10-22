به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نهمین کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت الگوی کشت ملی محصولات زراعی و با رویکرد تغییر اقلیم در چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در سراسر کشور و استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد می‌تواند الگوهای موفقی از هم‌افزایی بین بخش‌های تحقیق، اجرا و ترویج به‌ویژه در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب، کاهش هزینه تولید و ترویج کشت‌های جایگزین سازگار با اقلیم ایجاد کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: این کاروان با بسیج گسترده برای حضور در عرصه‌های تولیدی، برقراری ارتباط با کشاورزان، مسأله‌یابی و پاسخگویی به سوالات اجرا می‌شود.

احدی عالی در ادامه به اهداف مهم این کاروان ترویجی اشاره کرد و گفت: جریان‌سازی اجتماعی برای نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی، آشنایی با پیامدهای تغییر اقلیم بر محصولات زراعی، ارائه راهکارهای مناسب برای سازگاری و کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم بر محصولات زارعی و تبیین نقش و جایگاه صندوق بیمه کشاورزی از جمله این اهداف است.

وی بیان کرد: همچنین تقویت نقش تشکل‌ها، تعاونی‌ها و الگوهای نظام بهره‌برداری برای تاب‌آوری در مواجهه با تغییر اقلیم و نهادینه‌سازی الگوی کشت در استان از دیگر اهداف این کاروان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در پایان تصریح کرد: تولیدکنندگان محصولات زراعی، ارکان تشکل‌ها، تعاونی‌ها و الگوهای نظام بهره‌برداری و مددکاران ترویجی و تسهیل‌گران روستایی مخاطبان اصلی این کاروان هستند که در کنار مدیران، محققان، کارشناسان و مروجان گرد هم می‌آیند تا بستر لازم برای کشت محصولات استراتژیک و مهم فراهم شده و گام‌های مؤثری برای رشد و شکوفایی بخش کشاورزی استان برداشته شود.