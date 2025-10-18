قاسمی: حجم صادرات هرمزگان ۴ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی شنبه شب در آئین تجلیل از معدن‌کاران و صنعت‌کاران هرمزگان اظهار کرد: امروز استان هرمزگان با حدود چهار میلیارد دلار صادرات نقش مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور دارد.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه کشور، استان هرمزگان را به عنوان محور توسعه صادرات تعیین کرده است‌.

قاسمی عنوان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، استان موظف به تحقق سهم ۱۱ درصدی از رشد ۸ درصدی صادرات کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: این مسئولیت بزرگ نشان از اعتماد و اهمیت ویژه دولت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در بخش صنعت و معدن دارد.