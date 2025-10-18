  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۰:۱۵

پنج‌شنبه‌ها در کردستان تا اطلاع ثانوی دورکاری خواهد بود

سنندج- استاندار کردستان اعلام کرد: تا زمان رفع مشکل ناترازی، روزهای پنج‌شنبه در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان کردستان به‌صورت دورکاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان اظهار داشت: تعطیلی دو روز متوالی در هفته، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌واسطه خاموشی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی ادارات، موجب افزایش بهره‌وری کارکنان نیز خواهد شد.

وی افزود: در سایر روزهای هفته نیز ساعات کاری طبق روال رعایت می‌شود.

استاندار کردستان از همه دستگاه‌های اجرایی دارای ماشین‌آلات برف‌روبی و تجهیزات زمستانه خواست تا نسبت به تعمیر، آماده‌سازی و اعلام موجودی امکانات خود به اداره‌کل مدیریت بحران استانداری اقدام کنند.

زره‌تن لهونی همچنین تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به‌دلیل شرایط جوی در حوزه اختیارات فرمانداران است، اما شایسته است این تصمیمات با هماهنگی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اتخاذ شود.

کد خبر 6626661

