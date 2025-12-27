به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، با اشاره به گزارش‌های هواشناسی و صدور هشدار قرمز برای نیمه غربی استان، بر لزوم هماهنگی و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی، حفظ ایمنی شهروندان و پایداری خدمات عمومی است، گفت: شهرداری‌ها، راهداری، شرکت‌های برق، نفت و گاز و سایر نهادهای مرتبط باید ضمن آماده‌سازی امکانات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.

آماده‌سازی جاده‌ها و خدمات امدادی

استاندار کردستان تسریع در خدمات‌رسانی، استقرار پایگاه‌های امدادی در محورهای مواصلاتی و آمادگی برای اسکان اضطراری مسافران را ضروری دانست و افزود: راهداری استان با همکاری پلیس، عملیات نمک‌پاشی و ایمن‌سازی گردنه‌ها و جاده‌های برف‌گیر را به‌صورت مستمر انجام دهد تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به افزایش مصرف گاز در پی کاهش محسوس دما، بر لزوم صرفه‌جویی از سوی شهروندان تأکید کرد و گفت: شرکت گاز استان باید با آمادگی کامل، از بروز اختلال در تأمین گاز جلوگیری کند.

وی همچنین خواستار استقرار اکیپ‌های فنی شرکت توزیع برق در مناطق مستعد بارش سنگین شد تا در صورت بروز قطعی، برق‌رسانی در سریع‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

تصمیم‌گیری محلی برای تعطیلی مراکز آموزشی

استاندار کردستان درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی مدارس به فرمانداران و درباره دانشگاه‌ها به رؤسای مراکز آموزش عالی واگذار شده و این تصمیم‌ها باید بر اساس شرایط جوی هر شهرستان اتخاذ شود.

وی با اشاره به هم‌زمانی این شرایط با فصل امتحانات افزود: تعطیلی مراکز آموزشی مطلوب نیست، اما در شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری محلی برای پیشگیری از حوادث ناگوار ضروری خواهد بود.

زره‌تن لهونی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مؤثر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع تأکید کرد و از مردم خواست در روزهای پیش‌رو از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

وی همچنین از پایان تنش آبی شهرستان بانه خبر داد و گفت: پروژه آبرسانی این شهرستان تکمیل شده و به محض مساعد شدن شرایط جوی، به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد. به گفته وی، فاز اضطراری این پروژه با اعتباری بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به پایان رسیده است.

در پایان نشست ستاد مدیریت بحران استان کردستان، مصوب شد حتی‌المقدور مدارس و مراکز آموزشی تعطیل نشوند؛ با این حال، فرمانداران، رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران آموزش‌وپرورش می‌توانند در صورت ضرورت و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها نسبت به تعطیلی اقدام کنند.

همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی، آمادگی کامل خود را برای مقابله با پیامدهای بارش سنگین برف و یخبندان اعلام کردند.