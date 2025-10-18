فجر ساوه بر بام فوتسال نوجوانان کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت فوتسال نوجوانان با حضور ۱۲ تیم برتر از سراسر ایران و به میزبانی شهر ساوه برگزار شد و با درخشش نوجوانان ساوجی، جایگاه این شهرستان بهعنوان قطب نوظهور فوتسال کشور بیش از پیش تثبیت شد.
مرحله پایانی این مسابقات طی سه روز در سالن ورزشی امام خمینی (ره) شهرداری ساوه برگزار شد، تیمهای شرکتکننده در قالب دو گروه ششتیمی به رقابت پرداختند که در نهایت تیم فجر کاوه ساوه با عبور از سد رقبای قدرتمند، به دیدار نهایی راه یافت و با غلبه بر تیم آیندهسازان، جام قهرمانی را بالای سر برد.
در این دوره از رقابتها، تیمهای اروم آلیاژ ارومیه و سپاهان نوین اصفهان نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
سطح فنی بالا و شناسایی استعدادهای جدید
مسئولان برگزاری مسابقات، سطح کیفی این دوره را بسیار مطلوب ارزیابی کردند و به گفته یکی از مسئولان، مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و بازیکنان نوجوان تجربه ارزشمندی به دست آوردند و هدف اصلی ایجاد انگیزه، نشاط و شناسایی استعدادها برای سایر ردههای سنی بود.
ساوه؛ میزبان شایسته و قطب نوظهور فوتسال
شهرستان ساوه طی سالهای اخیر با سرمایهگذاری در زیرساختهای ورزشی و تیمداری در ردههای پایه، به یکی از قطبهای فوتسال کشور تبدیل شده است، حمایت فرمانداری و شهرداری ساوه از توسعه سالنهای استاندارد و برگزاری منظم رقابتها، نقش مهمی در ارتقای جایگاه فوتسال این شهرستان ایفا کرده است.
چالش داوری و امید به بهبود
در حاشیه رقابتها، برخی انتقادات نسبت به عملکرد داوران مطرح شد و مسئولان برگزاری ابراز امیدواری کردند با توجه بیشتر کمیته داوران فدراسیون، شاهد ارتقای سطح داوری در دورههای آتی باشیم.
مسیر برگزاری مسابقات
مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال کشور در شهرهای بروجن، نقده، بوئینزهرا و ساوه برگزار شد و تیمهای برتر هر گروه به مرحله نهایی راه یافتند که با میزبانی موفق ساوه، این رویداد ملی با شور و نشاط خاصی دنبال شد.
قهرمانی تیم فجر کاوه ساوه، نقطه عطفی در تاریخ فوتسال پایه این شهرستان محسوب میشود و انگیزهای تازه برای پرورش استعدادهای ورزشی در سطح ملی فراهم کرده است.
