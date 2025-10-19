  1. استانها
طباطبایی: سه کوه‌نورد گرفتار شده در کوه‌های شادکام نجات یافتند

بافق- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: سه نفر که در ارتفاعات صعب‌العبور کوه‌های شادکام شهرستان بافق گرفتار شده بودند، با تلاش تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی فر با اعلام این خبر گفت: در پی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان (EOC) مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در ارتفاعات منطقه شادکام بافق، بلافاصله یک تیم ۵ نفره واکنش سریع هلال‌احمر استان به همراه یک تیم ۴ نفره امداد و نجات بافق به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر و تاریکی شب، عملیات جست‌وجو و نجات با دشواری فراوان انجام و امدادگران پس از ۵ ساعت تلاش بی‌وقفه موفق شدند افراد گرفتار را پیدا کرده و با رعایت اصول ایمنی به پایین کوه منتقل کنند.

طباطبایی فر خاطرنشان کرد: حال عمومی نجات‌یافتگان مطلوب بوده و پس از ارزیابی اولیه، آنان به‌سلامت به خانواده‌های خود تحویل داده شدند.

وی در پایان گفت: از شهروندان تقاضا می‌شود پیش از صعود به ارتفاعات، ضمن بررسی شرایط جوی و مسیر حرکت، حتماً زمان و محل حرکت خود را به خانواده اطلاع دهند و در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

