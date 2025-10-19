به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه بهداشت و درمان، از بخش‌های مختلف شبکه بازدید و با کارکنان دیدار کرد.

وی در این بازدید با اشاره به نگاه جدی دولت چهاردهم به حوزه سلامت اظهار داشت: حوزه سلامت از جایگاه و اهمیت بالایی در بین مسئولین نظام برخوردار است و رئیس‌جمهور محترم همواره بر تقویت و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی تأکید دارد.

مقاتلی افزود: بر همین اساس در سال جاری توجه جدی به حوزه سلامت در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخشی از مشکلات و نیازهای این حوزه برطرف شود.