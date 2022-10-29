۴۵ درصد از جمعیت دشتستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش‌دوست عصر شنبه در نشست با سرپرست بیمه سلامت شهرستان دشتستان اظهار داشت: از جمعیت ۲۶۷ هزارنفری شهرستان دشتستان، در حدود ۱۲۰ هزار نفر آن در قالب بیمه روستایی و بیمه سلامت هستند و با تعاملات مناسبی که بین شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بیمه سلامت وجود دارد تاکنون توانسته‌ایم خدمات‌رسانی مطلوبی بخصوص در مناطق روستایی به مردم ارائه کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و دانش و توانایی‌های حوزه‌های مختلف در مدیریت بحران نقش بسزایی خواهد داشت و متولیان سلامت جامعه نیز بدون همراهی و همیاری سایر ارگان‌ها و بخش‌ها برای پیشبرد اهداف خود با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی بیان کرد: کارشناسان بیمه سلامت با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان ماهیانه از مراکز خدمات جامع سلامت که متولی برنامه پزشک خانواده هستند، بازدید به عمل می‌آورند و این بازدیدها نتایج بسیار خوبی در بهتر شدن ارائه خدمات به مردم داشته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان با تاکید بر همکاری و تعامل دوسویه با بیمه سلامت شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان در جهت افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم، تعامل با همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسانی، به‌ویژه بیمه سلامت است.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان دشتستان نیز گفت: خوشبختانه در حال حاضر همکاری بسیار خوبی بین سازمان بیمه سلامت با شبکه بهداشت و درمان شهرستان وجود دارد و تمام سعی و تلاش ما این است که خدمات مطلوبی توسط سازمان ما به افراد تحت پوشش ارائه شود.

رضا پاپری تصریح کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان بیمه سلامت متولی درمان ناباروری و نازایی در کشور است و به زوجین نابارور تا سن ۴۹ سالگی خدمات بیمه درمان ناباروری ارائه می‌دهد.

این نشست با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رؤسای بیمارستان‌های گنجی و مهر برازجان و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برگزار شد و از خدمات و تلاش‌های کارشناسان اداره بیمه سلامت شهرستان تقدیر به عمل آمد.