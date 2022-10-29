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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۶

رئیس شبکه بهداشت دشتستان:

۴۵ درصد از جمعیت دشتستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

۴۵ درصد از جمعیت دشتستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: حدود ۴۵ درصد از جمعیت شهرستان دشتستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش‌دوست عصر شنبه در نشست با سرپرست بیمه سلامت شهرستان دشتستان اظهار داشت: از جمعیت ۲۶۷ هزارنفری شهرستان دشتستان، در حدود ۱۲۰ هزار نفر آن در قالب بیمه روستایی و بیمه سلامت هستند و با تعاملات مناسبی که بین شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بیمه سلامت وجود دارد تاکنون توانسته‌ایم خدمات‌رسانی مطلوبی بخصوص در مناطق روستایی به مردم ارائه کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و دانش و توانایی‌های حوزه‌های مختلف در مدیریت بحران نقش بسزایی خواهد داشت و متولیان سلامت جامعه نیز بدون همراهی و همیاری سایر ارگان‌ها و بخش‌ها برای پیشبرد اهداف خود با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی بیان کرد: کارشناسان بیمه سلامت با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان ماهیانه از مراکز خدمات جامع سلامت که متولی برنامه پزشک خانواده هستند، بازدید به عمل می‌آورند و این بازدیدها نتایج بسیار خوبی در بهتر شدن ارائه خدمات به مردم داشته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان با تاکید بر همکاری و تعامل دوسویه با بیمه سلامت شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان در جهت افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم، تعامل با همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسانی، به‌ویژه بیمه سلامت است.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان دشتستان نیز گفت: خوشبختانه در حال حاضر همکاری بسیار خوبی بین سازمان بیمه سلامت با شبکه بهداشت و درمان شهرستان وجود دارد و تمام سعی و تلاش ما این است که خدمات مطلوبی توسط سازمان ما به افراد تحت پوشش ارائه شود.

رضا پاپری تصریح کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان بیمه سلامت متولی درمان ناباروری و نازایی در کشور است و به زوجین نابارور تا سن ۴۹ سالگی خدمات بیمه درمان ناباروری ارائه می‌دهد.

این نشست با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، رؤسای بیمارستان‌های گنجی و مهر برازجان و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برگزار شد و از خدمات و تلاش‌های کارشناسان اداره بیمه سلامت شهرستان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 5619833

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