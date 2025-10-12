  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

فرماندار دشتی: همراه‌سرای بیماران در بیمارستان خورموج احداث می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: همراه‌سرای بیماران در بیمارستان زینبیه خورموج با مشارکت خیرین نیک‌اندیش احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی این پروژه ضمن تبریک به رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان به‌مناسبت انتخاب به‌عنوان مدیر نمونه استانی، اظهار داشت: کمبودهای حوزه درمان شهرستان با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: اسکان همراه بیماران در سال‌های گذشته همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و از ضروریات بیمارستان زینبیه بود که با در نظر گرفتن این مهم و مشورت صورت گرفته و همچنین تلاش‌های انجام‌شده و همکاری خیرین گرامی، به زودی محقق خواهد شد.

فرماندار دشتی با قدردانی از خانواده نیکوکار مختاری که همواره در کارهای خیر پیشگام بوده‌اند، گفت: این خانواده بزرگوار با نیت خیر خود، فضایی مناسب و امن برای همراهان بیماران احداث خواهند کرد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: اقدام ارزشمند خانواده مختاری موجب افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود خدمات در حوزه سلامت شهرستان خواهد شد و امیدواریم سایر خیرین گرامی شهرستان نیز در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ما را در زمینه بهبود فضاها و تجهیزات این حوزه یاری کنند.

