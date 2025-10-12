به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی این پروژه ضمن تبریک به رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمناسبت انتخاب بهعنوان مدیر نمونه استانی، اظهار داشت: کمبودهای حوزه درمان شهرستان با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: اسکان همراه بیماران در سالهای گذشته همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و از ضروریات بیمارستان زینبیه بود که با در نظر گرفتن این مهم و مشورت صورت گرفته و همچنین تلاشهای انجامشده و همکاری خیرین گرامی، به زودی محقق خواهد شد.
فرماندار دشتی با قدردانی از خانواده نیکوکار مختاری که همواره در کارهای خیر پیشگام بودهاند، گفت: این خانواده بزرگوار با نیت خیر خود، فضایی مناسب و امن برای همراهان بیماران احداث خواهند کرد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: اقدام ارزشمند خانواده مختاری موجب افزایش رضایتمندی مردم و بهبود خدمات در حوزه سلامت شهرستان خواهد شد و امیدواریم سایر خیرین گرامی شهرستان نیز در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ما را در زمینه بهبود فضاها و تجهیزات این حوزه یاری کنند.
