به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تنوع بالای سرورهای HP باعث شده است خریداران هنگام تهیه آن‌ها سردرگم شوند. برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه، لازم است ابتدا برنامه‌ای مرحله‌به‌مرحله را برای کسب‌وکار خود تعیین کرده و سپس، برای رسیدن به اهداف خود، سروری ایده‌آل را با توجه به نیازهای‌تان تهیه کنید. همچنین، لازم است برای تخصیص بودجه مناسب جهت خرید این سرویس، با مدیر مالی مشورت داشته باشید. این فناوری‌ها در مدل‌های گوناگون برای سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده‌اند. اگر قصد خرید سرور HP را دارید، بهتر است این راهنمای جامع را مطالعه کنید.

راهنمای خرید سرور HP

سرور HP نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و پیشرفت سازمان دارد و به همین دلیل انتخاب مناسب‌ترین نوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است.‌ پیش از خرید این سرور، باید برنامه و اهداف خود برای آینده را مشخص کرده و سپس، فاز کسب‌وکارتان را تعیین کنید. هنگام خرید هم بهتر است ویژگی‌های سرور را در نظر گرفته و بر اساس انتظارات و نیازهای خود، بهترین نوع را برگزینید.

تعیین برنامه کسب‌وکار

قبل از انتخاب سرور HP، باید برنامه خود را برای آینده کسب‌وکار مشخص کنید. بهتر است جلسه‌ای با مدیرعامل، مدیر فنی، مدیر مالی و… تنظیم کرده و در آن، برنامه‌ای واحد را برای رسیدن به اهداف خود در آینده، تدوین کنید. بدین‌ترتیب، برنامه‌ای ساده دارید و می‌توانید به سادگی و قدم به قدم به سمت اهداف خود گام بردارید. علاوه بر این، در این مرحله می‌توانید یک تخمین نسبی بودجه لازم جهت تهیه سرور هم داشته باشید.

تعیین فاز کسب‌وکار

بعد از مشخص شدن اهداف و برنامه‌ها، لازم است فاز کسب‌وکارتان را تعیین کنید تا بتوانید سرویسی متناسب با نیازهای خود را بیابید. برخی از این فناوری‌ها برای سازمان‌های کوچک و متوسط مناسب هستند و برخی دیگر برای سازمان‌های بزرگ با حجم‌کاری بالا طراحی شده‌اند. اگر شرکت‌تان چند شعبه دارد، بهتر است از این نوع سرور HP استفاده کنید.

همچنین، برخی از آن‌ها هم مناسب ارائه‌دهندگان سرویس نظیر خدمات میزبانی وب هستند. به همین دلیل، هنگام خرید سرور HP باید تعیین کنید که کسب‌وکارتان در فاز شروع یا رشد و توسعه قرار دارد. اگر سازمان‌تان در شرایطی است که نیاز به افزایش سرعت ذخیره سازی سرور HP دارید، می‌توانید این کار را به راحتی انجام دهید؛ زیرا این سرویس‌ها مقیاس‌پذیری بالایی دارند.

انتظارات خود از سرور

لازم است انتظارات خود از این تکنولوژی را مشخص کرده و باتوجه‌به این موارد، مناسب‌ترین نوع را انتخاب کنید. از این سرورها معمولاً برای میزبانی وب‌سرورها و پشتیبان‌گیری منظم از اطلاعات استفاده می‌شود.

همچنین، به کمک آن‌ها می‌توانید فایل‌های شرکتی را به شکل ایمن‌تری ذخیره کنید. از دیگر کاربردهای آن می‌توان به امکان اجرای برنامه‌هایی که تنها گروه مشخصی به آن‌ها دسترسی دارند، اشاره کرد.

تعیین بودجه

مهم‌ترین موضوع در خرید سرور HP، داشتن بودجه مناسب است. برای اطلاع از بودجه و مبلغی که لازم است برای این موضوع اختصاص دهید، بهتر است با مدیرعامل، مدیر مالی و مدیر IT مشورت کنید.

توجه داشته باشید که تنها هزینه خرید سرور مورد بحث نیست و باید هزینه‌های جانبی نظیر راه‌اندازی و نگهداری آن را هم در نظر بگیرید. عواملی که شامل هزینه کل مالکیت (TCO) می‌شوند شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی، فضای فیزیکی، نگهداری و سرویس، اجرا، کنترل و مدیریت هستند.

خرید سرور مناسب

پس از بررسی موارد گفته شده، می‌توانید سرویس مورد نیاز خود را تشخیص دهید و آن را تهیه کنید. البته پیش از خرید، بهتر است با مدیر IT هم در مورد انتخاب بهترین سخت‌افزار مشورت کنید. تعداد کارمند، پیش‌بینی سرعت رشد کسب‌وکار، نرم‌افزارهای مورد نیاز، اهمیت سرعت پردازش اطلاعات و حافظه رم را نیز باید در هنگام خرید در نظر بگیرید.

نکات خرید بهترین سرور

خرید سرور HP قدمی بزرگ برای رشد سازمان محسوب می‌شود و با این اقدام، می‌توانید بسیاری از نیازهای بزرگ و کوچک را برطرف سازید. این سرویس‌ها مقیاس‌پذیری بالایی دارند و از سطح امنیت بالایی نیز برخوردار هستند.

اگر می‌خواهید از حملات سایبری، بدافزارها و دیگر تهدیدات در امان باشید، توصیه می‌شود در خرید این سرویس وسواس به خرج دهید. برای خرید بهترین گزینه، لازم است موارد زیر را رعایت کنید:

گارانتی و خدمات پس از فروش: بهتر است هنگام خرید این سرویس از وجود گارانتی و خدمات پس از فروش آن اطمینان حاصل کنید. وجود چنین خدماتی نشان‌دهنده کیفیت بالای سرور است. همچنین، می‌توانید در صورت بروز مشکلی در سرور، از پشتیبانی مطمئن بوده و بدون نگرانی آن را راه‌اندازی کنید.

مقایسه با رقبا:توصیه می‌شود پیش از خرید سرورHP ، مدل‌های گوناگون را از نظر ویژگی‌های‌شان نظیر حافظه، قدرت پردازشی سرور HP و سایر موارد با هم مقایسه کنید. این مقایسه به انتخاب بهترین گزینه کمک می‌کند.

بررسی نقدها: قبل از خرید می‌توانید نظرات دیگر کاربران را در مورد عملکرد این فناوری‌ها مطالعه کنید. این روش مناسبی برای آشنایی با نقاط قوت و ضعف این سرویس‌ها است.

مشخصات فنی و نیازهای کسب‌وکار: همان‌طور که گفته شد، باید نیازهای پردازشی، قابلیت‌های توسعه و موارد دیگر را بررسی کرده و گزینه‌ای را انتخاب کنید که به بهترین شکل به نیازهای‌تان پاسخ می‌دهد.

سرور مناسب کسب‌وکار شما

سرورهای HP مدل‌های متفاوتی دارند که هر کدام برای بهبود عملکرد سازمان‌های مختلفی طراحی شده‌اند. در ادامه، راهنمای جامعی در مورد خرید سرور HP مناسب کسب‌وکارتان آورده شده است:

سرورهای ML: معمولاً سازمان‌های کوچک از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند. همچنین، در سازمان‌های متوسط نظیر شعبه یک بانک هم کاربرد دارند.

سرورهای DL: آن‌ها برای سازمان‌های متوسط و برخی از شرکت‌های بزرگ طراحی شده‌اند.

سرورهای Blade: از این فناوری‌ها در سازمان‌های بزرگ نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد، نیروی انتظامی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و موارد مشابه استفاده می‌شود.

سخن پایانی

خرید سرور HP با توجه به فاز کسب‌وکار و نیازهای آن نظیر مقدار فضای ذخیره‌سازی، قدرت پردازشی و موارد دیگر انجام می‌شود. هنگام خرید این سرویس، لازم است ابتدا مدل‌های مختلف را از نظر ویژگی و قیمت با هم مقایسه کرده و پس از بررسی نظرات دیگر کاربران، مناسب‌ترین گزینه را تهیه کنید. برای خرید سرور اورجینال، بهتر است به مجموعه معتبر توسعه سخت‌افزار آبان مراجعه کنید. این مجموعه برای انتخاب بهترین مدل متناسب با نیازهای‌تان، خدماتی نظیر مشاوره رایگان‌ پیش از خرید را هم ارائه می‌دهد.

