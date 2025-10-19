به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد دشتی صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی شهرستان کنگان، اظهار کرد: در آستانه ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، برای دومین سال پیاپی، مسیر خیابان شریعتی تا حسینیه دارالحسین (ع) شهر بنک از توابع شهرستان کنگان، میزبان خیل عزاداران و موکبهای خدمترسانی خواهد بود.
وی افزود: با اعتماد به جوانان مؤمن و خلاق شهر بنک، امسال نیز در این مسیر یککیلومتری تلاش خواهیم کرد تا فضایی فرهنگی، رسانهای و معنوی برای بروز اندیشهها و توانمندیهای نسل جوان ایجاد شود.
مسئول هیأت یالثاراتالحسین (ع) شهر بنک ادامه داد: حضور جوانان در این حرکت دینی، جلوهای از ایمان، اخلاص و خلاقیت در مسیر خدمت به اهلبیت (ع) است.
وی افزود: این مراسم معنوی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء از خیابان شریعتی آغاز میشود و عزاداران با عبور از موکبهای خدمترسان، در پایان مسیر به حسینیه دارالحسین (ع) خواهند رسید. برنامه رسمی از ساعت ۲۰ در حسینیه آغاز شده و شامل تلاوت قرآن کریم، سخنرانی مذهبی و مراسم عزاداری خواهد بود.
دشتی گفت: سخنران این مراسم حجتالاسلام سید احمد دارستانی، قاری مهدیرضا صاحبی و مداحان اهلبیت (ع) شامل حاج علیرضا پولاد، حاج طالب علمداری، کربلایی عباس و شایان باغملایی و کربلایی مهدی هدایتی خواهند بود.
به گفته دشتی، تاکنون بیش از ۵۰ موکب برای حضور در این مسیر اعلام آمادگی کردهاند و ثبتنام همچنان تا پنجم آبانماه ادامه دارد.
در ادامه، مسئول کمیته اطلاعرسانی هیأت یالثاراتالحسین (ع) از برنامهریزی ویژه برای پوشش رسانهای این آئین خبر داد و گفت: تصمیم گرفتهایم کلیه رسانههای شهرستان را برای پوشش تصویری و خبری این مراسم دعوت کنیم، این برنامه معنوی، که برای دومین سال پیاپی در شهر بنک برگزار میشود، از جمله رویدادهای کمنظیر مذهبی در کشور به شمار میرود و در سال گذشته نیز بازتاب گستردهای در رسانههای ملی و مذهبی داشت.
قاسم احمدی، افزود: از همه فعالان فضای مجازی انتظار داریم در این مسیر نورانی همراه باشند و در انتشار جلوههای زیبای عشق و ارادت مردم بنک به اهلبیت (ع) نقشآفرینی کنند.
احمدی گفت: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام با شماره اعلام شده تماس گرفته یا با شمارهگیری کد دستوری اقدام کنند.
این مراسم به همت هیأت یالثاراتالحسین (ع) و با همکاری اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و جوانان مؤمن شهر بنک برگزار میشود.
