به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کنگان ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموختگان قرآنی بنک ضمن قدردانی از مادران دانش آموختگان به خاطر دعوت فرزندان خود در خردسالی به قرآن خوانی، اظهار داشت: هر یک از فرزندان شما به عنوان یکی از محافظان کتاب الهی محسوب می شوند.

تیمور یزدان شناس با تاکید بر لزوم گسترش علوم قرآنی در بین مردم، افزود: مردم شهرستان کنگان باید بیش از پیش فرزندان خود را به سوی قرآن ترغیب و تشویق کنند تا همیشه در سایه قرآن سالم زندگی کنند.

فرماندار کنگان ادامه داد: امروز شما دانش آموختگان در کنار شهیدان گمنام قرار دارید و مراسم تجلیل از شما در کنار شهیدان گمنام صورت گرفت.

یزدان شناس گفت: شهیدان در زمان جنگ تحمیلی در کنار انجام تمام واجبات الهی، قرآن خوانی را هرگز فراموش نکردند و در همه حال به تلاوت کلام خدا می پرداختند.

وی در ادامه از مربیان دانش آموختگان قرآنی تشکر کرد و گفت: امروز دشمنان ما اصلی ترین آرمان های ما را مورد هجمه قرار داده اند. ما باید با توکل بر خدا و حفظ وحدت خود در برابر آن ها بایستیم همانگونه که در این سه دهه این کار را انجام داده ایم.

فرماندار کنگان اضافه کرد: دلیل اینکه امروز تمام تیرهای دشمنان به سنگ خورده این است که کشور ما با لطف حق تعالی و در سایه قرآن قرار دارد.

اجرای پلکانی پل روی آبراه بین حسینه شهدای گمنام و شاهزاده حسین



فرماندار کنگان پس از مراسم تجلیل از دانش آموختگان قرآنی از مسجد شهدای گمنام شهر ساحلی بنک بازدید به عمل آورد.

تیمور یزدان شناسدر حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشرفت 40 درصدی این پروژه، اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه خوبی را به این پروژه تخصیص خواهیم داد، لذا امیدواریم که تا پایان سال به اتمام برسد.

فرماندار کنگان در ارتباط با پل پیاده رو- روی آبراه بین حسینه شهدای گمنام و شاهزاده حسین- به سمت شاهزاده حسین که بالای کوه قرار دارد، گفت: این مسیر باید به صورت پله کانی انجام گیرد تا راه دسترسی مردم به زیارت بهتر شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم انجام آسفالت قسمت‌های باقی مانده اطراف حسینیه شهدای گمنام گفت: این فضای به وجود آمده باید بهتر شود تا دسترسی برای عموم آسان ترگردد.

یزدان‌شناس در پایان خواستار بهبود وضعیت این منطقه و زیباسازی ان شد و اذعان داشت: فضای سبزی که به وجود آمده است باید بهتر شود.