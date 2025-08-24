به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود شهرکی، از اجرای طرح ویژهای برای برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف در سطح راههای استان خبر داد و گفت: این طرح به صورت محلهمحور در حال اجرا است که شامل برخورد با موتورسیکلتهای بدون پلاک، پلاکهای مخدوش، حرکات نمایشی و حرکت در خلاف جهت است که به عنوان تخلفات پرخطر شناخته میشود.
شهرکی در این باره گفت: هدف اصلی این طرح، انضباطبخشی به تردد موتورسیکلتسواران، افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جرحی و فوتی در سطح استان است.
وی افزود: بسیاری از تخلفات به ویژه در حوزه ترافیک و تصادفات، توسط راکبان موتورسیکلتها انجام میشود و این طرح یکی از مطالبات مهم شهروندان است که با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
رئیس پلیس راه استان گلستان همچنین با اشاره به آمارهای موجود، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از مجروحان و جان باختگان تصادفات جادهای، رانندگان و سرنشینان موتورسیکلتهای متخلف هستند.
وی در ادامه به بخشهای قانونی طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۲ آئیننامه راهنمایی و رانندگی، تردد با وسایل نقلیه بدون پلاک ممنوع است. همچنین، رانندگی با موتورسیکلت بدون گواهینامه و زیر سن قانونی نیز موجب توقیف وسیله نقلیه و جریمه خواهد شد.
شهرکی از خانوادهها و شهروندان خواست که با پلیس همکاری کرده و در راستای حفظ ایمنی و امنیت عمومی، توجه ویژهای به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند.
