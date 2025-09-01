توقیف خودروی سمند با خلافی ۴۸ میلیون تومانی در اصفهان

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این اقدام اظهار کرد: مأموران پلیس راه در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای برونشهری استان اصفهان به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شدند و پس از استعلام، مشخص شد این خودرو دارای خلافی معوقه به ارزش ۴۸ میلیون تومان است که بلافاصله توقیف شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد بخش عمدهای از تخلفات این خودرو به دلیل سرعتهای غیرمجاز مکرر و سبقتهای غیرمجاز در جادهها ثبت شده که از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات رانندگی در جادههای برونشهری به شمار میرود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه رانندگان باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت جرایم رانندگی خود اقدام کنند، گفت: «بیتوجهی به پرداخت جرایم علاوه بر توقیف خودرو، میتواند مشکلات حقوقی و قضائی برای مالکان به همراه داشته باشد.»
سرهنگ مولوی با اشاره به افزایش گشتهای نامحسوس و محسوس پلیس در جادهها تصریح کرد: پلیس راه با استفاده از سامانههای هوشمند، کنترل ترافیک و ثبت تخلفات، بهصورت شبانهروزی تردد خودروها را رصد میکند و رانندگانی که با سرعت و سبقت غیرمجاز جان خود و دیگران را به خطر میاندازند تحت هیچ شرایطی از چشم پلیس پنهان نخواهند ماند.
وی خطاب به رانندگان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرداخت بهموقع جرایم، علاوه بر پیشگیری از توقیف خودرو، نقش مهمی در کاهش سوانح جادهای و ارتقای ایمنی عبور و مرور دارد.
