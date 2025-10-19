  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

منصوری: ۴ گروه صیاد غیرمجاز در حاشیه سد سهند دستگیر شدند

منصوری: ۴ گروه صیاد غیرمجاز در حاشیه سد سهند دستگیر شدند

هشترود- رئیس اداره حفاظت محیط زیست هشترود گفت: چهار گروه صیاد غیرمجاز در حاشیه سد سهند شناسایی و پیش از اقدام به صید دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله منصوری، روز یکشنبه گفت: در راستای برخورد قاطع با تخلفات زیست‌محیطی و حفاظت از منابع آبی و آبزیان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در طی گشت و کنترل شبانه‌روزی در مناطق مختلف به‌ویژه حاشیه سد سهند، موفق به شناسایی و دستگیری چهار گروه از صیادان غیرمجاز شدند.

وی افزود: با اقدام به‌موقع مأموران، این افراد پیش از هرگونه صید غیرمجاز دستگیر شده و ادوات آنان شامل ۱۸ دستگاه لنسر ماهیگیری توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط تحویل شد.

وی با تأکید بر تداوم گشت‌ها و برخورد جدی با متخلفان، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

