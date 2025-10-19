به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی‌فر ظهر یکشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: استان گلستان با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند به موتور اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی افزود: امنیت سرمایه‌گذاری اولین و مهم‌ترین نکته‌ای است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید به آن توجه کنند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی استان گلستان گفت: گلستان رنگین کمانی از اقوام و فرهنگ‌هاست و برنامه‌ها باید بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه طراحی شود.

وی همچنین تأکید کرد: توسعه عدالت منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بومی و دانشگاهی محور اصلی رشد اقتصادی استان خواهد بود و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با توان علمی و مالی خود آماده حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای استان گلستان است.

صادقی‌فر در ادامه گفت: دولت باید با رفع موانع، بسترسازی برای سرمایه‌گذاران و تضمین امنیت اقتصادی، مسیر رشد و توسعه استان را هموار کند.

وی همچنین خواستار شناسایی فرصت‌های شهرستان‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی آنها شد.