به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقیفر ظهر یکشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» اظهار کرد: استان گلستان با برنامهریزی دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی میتواند به موتور اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی افزود: امنیت سرمایهگذاری اولین و مهمترین نکتهای است که سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید به آن توجه کنند.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی استان گلستان گفت: گلستان رنگین کمانی از اقوام و فرهنگهاست و برنامهها باید بر اساس ظرفیتها و نیازهای هر منطقه طراحی شود.
وی همچنین تأکید کرد: توسعه عدالت منطقهای و استفاده از ظرفیتهای بومی و دانشگاهی محور اصلی رشد اقتصادی استان خواهد بود و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با توان علمی و مالی خود آماده حمایت از برنامههای توسعهای استان گلستان است.
صادقیفر در ادامه گفت: دولت باید با رفع موانع، بسترسازی برای سرمایهگذاران و تضمین امنیت اقتصادی، مسیر رشد و توسعه استان را هموار کند.
وی همچنین خواستار شناسایی فرصتهای شهرستانها و برنامهریزی برای بهرهبرداری اقتصادی و اجتماعی آنها شد.
نظر شما