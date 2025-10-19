ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان اظهار کرد: ترافیک در محدوده آزادراه تهران-کرج-قزوین به ویژه در خط جنوبی این جاده، بخصوص در بخشهای بین مهرویلا تا پل فردیس و همچنین از پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه کرج-تهران، شدید است.
باقر جوان با اشاره به وضعیت بهتر ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج-قزوین افزود: این مسیر به طور کلی روان است اما با توجه به حجم بالای ترافیک در دیگر بخشها، از رانندگان محترم درخواست میشود با احتیاط و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
وی همچنین بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه تأکید کرد تا ضمن جلوگیری از وقوع حوادث، سفرهای ایمنی نیز برای همگان فراهم شود.
