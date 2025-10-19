یوسف پور: دریای چالوس در تابستان امسال غریق نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان چالوس با محوریت جمع‌بندی اقدامات مربوط به طرح ساماندهی سواحل با اشاره به عملکرد مطلوب نیروهای مستقر در نوار ساحلی، اعلام کرد که طی تابستان امسال هیچ موردی از غرق‌شدگی در سواحل شهرستان گزارش نشده است.

وی این دستاورد را نتیجه تلاش جمعی، نظارت مؤثر و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی عنوان کرد.

یوسف‌پور با تأکید بر اهمیت سواحل در اقتصاد گردشگری شهرستان، اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت گردشگری چالوس در سواحل نهفته است و بهره‌برداری اصولی از این فرصت می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

وی افزود: اولویت در واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری ساحلی با سرمایه‌گذاران بومی خواهد بود تا مردم منطقه از منافع توسعه گردشگری بهره‌مند شوند.

فرماندار چالوس همچنین ارتقای سطح خدمات رفاهی در سواحل را یکی از عوامل جذب گردشگر دانست و بر لزوم ساماندهی دکه‌ها و حذف فعالیت‌های غیرمجاز در نوار ساحلی تأکید کرد.

وی خواستار ادامه همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حفظ ایمنی در سواحل شهرستان شد.