به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی سواحل استان مازندران با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق برای مدیریت سواحل اظهار کرد: بهمنظور اتخاذ تصمیمات جدید، پایش میدانی سواحل شهرستان چالوس در هفته آینده انجام خواهد شد.
وی با قدردانی از اقدامات شهرداری و دستاندرکاران حوزه سواحل افزود: کارگروههای تخصصی باید فعال شده و جلسات مستمر برگزار کنند تا هماهنگی لازم در این حوزه شکل گیرد.
فرماندار چالوس با اشاره به احتمال افزایش حضور مسافران در شرایط پیشرو تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط موجود، سواحل با ازدحام بیشتری مواجه خواهند شد و بهتبع آن مسئولیت دستگاهها نیز سنگینتر میشود.
همچنین علی اکبر عالیشاه دادستان مازندران با تأکید بر بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای ساحل دریای خزر اظهار داشت: باید با همافزایی دستگاهها، نواقص موجود برطرف شده و نگاهها به سمت استفاده بهینه از این ظرفیتها معطوف شود.
در پایان این نشست، دستگاههای اجرایی گزارش اقدامات خود را ارائه کردند و مقرر شد مصوبات جلسه در زمانبندی تعیینشده اجرا و نتایج آن اعلام شود.
نظر شما