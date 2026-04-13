۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

سواحل چالوس پایش میدانی می‌شود

چالوس - فرماندار چالوس از اجرای پایش میدانی سواحل این شهرستان در هفته آینده خبر داد و بر آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی سواحل استان مازندران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت سواحل اظهار کرد: به‌منظور اتخاذ تصمیمات جدید، پایش میدانی سواحل شهرستان چالوس در هفته آینده انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری و دست‌اندرکاران حوزه سواحل افزود: کارگروه‌های تخصصی باید فعال شده و جلسات مستمر برگزار کنند تا هماهنگی لازم در این حوزه شکل گیرد.

فرماندار چالوس با اشاره به احتمال افزایش حضور مسافران در شرایط پیش‌رو تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط موجود، سواحل با ازدحام بیشتری مواجه خواهند شد و به‌تبع آن مسئولیت دستگاه‌ها نیز سنگین‌تر می‌شود.

همچنین علی اکبر عالیشاه دادستان مازندران با تأکید بر بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های ساحل دریای خزر اظهار داشت: باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، نواقص موجود برطرف شده و نگاه‌ها به سمت استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها معطوف شود.

در پایان این نشست، دستگاه‌های اجرایی گزارش اقدامات خود را ارائه کردند و مقرر شد مصوبات جلسه در زمان‌بندی تعیین‌شده اجرا و نتایج آن اعلام شود.

