کاشت گیاه دارویی «کاپاریس» در خاتم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله احمدزاده گفت: کاشت گیاه دارویی و مقاوم «کاپاریس» در خاتم با رویکرد افزایش بهرهوری منابع طبیعی، ارتقا درآمد کشاورزان و بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی منطقه صورتگرفته است.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی چاهک افزود: اجرای این طرح، ضمن فراهمسازی بستر تحقیقاتی و آموزشی، گامی مؤثر در فرهنگسازی و ترویج کشت گیاهان کمآب خواه در میان بهرهبرداران محلی و تابآوری کشاورزی منطقه در برابر تغییرات اقلیمی و کمآبی باشد به شمار میرود.
کاپاریس، گیاهی مقاوم به خشکی با خواص دارویی ارزشمند، بهعنوان گزینهای راهبردی برای توسعه کشاورزی دیم در اراضی بلااستفاده و کمتر حاصلخیز انتخاب شده است.
لازم به ذکر است شهرستان خاتم با برخورداری از اقلیم خاص و ظرفیتهای بومی، یکی از محورهای مهم توسعه کشاورزی دیم در جنوب استان یزد است.
