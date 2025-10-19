به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اظهار کرد: این طرح با ۲ هزارو ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف بازسازی کامل زیرساخت‌های نظارت بر تردد شناورها، بهسازی مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور دسترسی به سایت‌های ترافیک دریایی (VTS) در جزایر قشم، هرمز، هنگام، لارک و کیش نقش مهمی در ارتقای ایمنی دریانوردی استان دارد.

وی مدت زمان اجرای این طرح را ۲۴ ماه اعلام‌کرد و ادامه داد: با اجرای کامل آن، ساختمان‌ها، محوطه‌ها و جاده‌های دسترسی به سایت‌های VTS در پنج جزیره اصلی استان به‌صورت اساسی تعمیر و بازسازی می‌شوند؛ اقدامی که زیرساخت‌های فنی سامانه‌های کنترل ترافیک دریایی را تقویت خواهد کرد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص وضعیت پیشرفت و اثرات عمرانی این طرح نیز گفت: بنابر گزارش واحد اجرایی، حدود ۲۵ درصد از کل عملیات تاکنون انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل به اتمام برسد.

کمالی در خصوص کارکرد سایت‌های ترافیک دریایی جزایر هرمزگان به ارتقای سطح ایمنی دریانوردی، تردد ایمن شناورها و کشتی‌هایی که از آبراه‌های حاکمیتی استان هرمزگان عبور می‌کنند، اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح، جاده‌های ارتباطی به طول ۲۳ کیلومتر که به دلیل شرایط کوهستانی و سخت‌گذر بودن، پیش‌تر تردد را دشوار می‌کردند، بهسازی کامل می‌شوند و از طرفی این اقدامات، امکان دسترسی ایمن‌تر و سریع‌تر به سایت‌های نظارتی را فراهم خواهد ساخت.

وی درباره جزئیات عملیات اجرایی تعمیرات اساسی سایت‌های ترافیک دریایی جزایر در بصیرا ولارک نیز گفت: در مرحله فعلی، عملیات اجرایی مختلفی در جزایر لارک و بصیرا در حال انجام است که شامل فعالیت‌های عمرانی و تأسیساتی از جمله سه هزار متر مکعب خاک‌برداری و ترانشه‌برداری در بصیرا، دوهزار متر مکعب بارگیری و حمل خاک کنده‌شده (بصیرا)، نصب مخزن سوخت (لارک)، اجرای دیوار پیرامونی سایت، هزار مترمکعب پی‌کنی و خاک‌برداری در لارک و اجرای ۳۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی و آرماتورگذاری دیواره‌ها در جزیره لارک می‌شود.