طاهری: ۱۰ دستگاه رمزارز غیرمجاز در میاندورود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یداله طاهری گفت: در پی بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر استفاده غیرمجاز از چند دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال در یکی از روستای شهرستان، بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان میاندورود با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه صاحب دستگاه‌های استخراج رمز ارز شده و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه ضمن دستگیری متهم در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.