به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ابلاغ شده به اعضای کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و پدیده زمین خواری است که هر کدام موظف به انجام آن هستند.

وی اظهار کرد: از ادارات مرتبط عضو کارگروه انتظار می‌رود بمحض اطلاع از ساخت و سازهای غیرمجاز، سریع شناسایی و گزارش کرده و مقابله کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: شهرداری‌های گناوه و بندرریگ نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهر از جمله محله امید ورود و بخوبی عمل کنند.

وی تاکید کرد: اگر دستگاه‌های مربوطه به موقع قبل از ساخت و سازهای غیرمجاز ورود و مقابله کنند، با مشکلات عدیده ای مواجه نخواهند شد.