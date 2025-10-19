  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

معاون فرماندار گناوه: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز جدی‌تر باشد

گناوه- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه از ادارات مرتبط شهرستان خواست نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز وظایف خود را بخوبی انجام دهند و قوی‌تر عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ابلاغ شده به اعضای کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و پدیده زمین خواری است که هر کدام موظف به انجام آن هستند.

وی اظهار کرد: از ادارات مرتبط عضو کارگروه انتظار می‌رود بمحض اطلاع از ساخت و سازهای غیرمجاز، سریع شناسایی و گزارش کرده و مقابله کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: شهرداری‌های گناوه و بندرریگ نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهر از جمله محله امید ورود و بخوبی عمل کنند.

وی تاکید کرد: اگر دستگاه‌های مربوطه به موقع قبل از ساخت و سازهای غیرمجاز ورود و مقابله کنند، با مشکلات عدیده ای مواجه نخواهند شد.

