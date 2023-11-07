جلوگیری از افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیر مجاز شهرستان گناوه با دستورکار بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرستان اظهار داشت: امسال با توجه به سیاست‌ها و رویکردهای دولت و پیگیری‌های مستمر استانداری بوشهر، نشست‌های کارگروه ویژه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان گناوه به صورت ماهانه و مستمر برگزار شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: بر اساس گزارش دستگاه‌های مربوطه و با توجه به رویکردها، پیگیری‌های مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از معضلاتی که در تمامی نقاط استان بوشهر و شهرستان گناوه و پیرامون روستاهای وجود دارد.

و وی اضافه کرد: شهروندان از این ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان نگران هستند و در مراجعه به ما همیشه گلایه می‌کنند که چگونه این ساخت‌ها از خدمات آب و برق عمومی برخوردار شده‌اند در حالی که در کنار آنها یک منزل مسکونی متعلق به شهروندی که به لحاظ معیشتی در سطح پایینی قرار دارد و نمی‌تواند از آب و برق برخوردار شود.

سلیمانی خاطر نشان کرد: در بعضی از جاها منع قانونی و یا ضعف عملکرد ما باعث می‌شود که این اتفاق بیفتد اگر ما بتوانیم قانون را به صورت مستمر و کارشناسانه و با جدیت کامل عمل کنیم با چنین مشکلاتی روبرو نمی‌شویم.

وی گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیر باشند و نگذارند که سازه‌های غیرمجاز در شهرستان بیشتر شود و اقدام صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار گناوه گفت: در خیلی از ملاقات‌هایی که مردم با ما دارند همین موضوع را مطرح می‌کنند و ما باید پاسخگوی مردم باشیم.

وی ادامه داد: از شهرداری، جهاد کشاورزی منابع طبیعی درخواست می‌شود تا ساخت و سازهای غیر مجاز را در حریم شهر شناسایی و بررسی کنند و اقدام قانونی با متخلفان انجام شود.