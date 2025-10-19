جهانبخش سفیر سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شد

به گززارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز، شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، علیرضا جهانبخش، کاپیتان ملی‌پوش فوتبال کشورمان، به عنوان سفیر سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) معرفی شد.

در این آئین، دکتر رستمیان رئیس مجتمع، دکتر سیف‌برقی مشاور رئیس و مدیر تربیت بدنی مجتمع و جمعی از مسئولان حضور داشتند

جهانبخش در جریان این بازدید، ضمن عیادت از بیماران، از بخش پزشکی ورزشی و انستیتو کانسر مجتمع بازدید کرد و با بیماران و اعضای کادر درمان گفت‌وگو داشت.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ سلامت، حمایت از بیماران و گسترش همکاری‌های میان جامعه ورزش و حوزه سلامت انجام شد.