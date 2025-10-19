  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

جهانبخش سفیر سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شد

جهانبخش سفیر سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شد

به مناسبت هفته تربیت بدنی علیرضا جهانبخش کاپیتان ملی‌پوش فوتبال کشورمان به عنوان سفیر سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شد.

به گززارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز، شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، علیرضا جهانبخش، کاپیتان ملی‌پوش فوتبال کشورمان، به عنوان سفیر سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) معرفی شد.

در این آئین، دکتر رستمیان رئیس مجتمع، دکتر سیف‌برقی مشاور رئیس و مدیر تربیت بدنی مجتمع و جمعی از مسئولان حضور داشتند

جهانبخش در جریان این بازدید، ضمن عیادت از بیماران، از بخش پزشکی ورزشی و انستیتو کانسر مجتمع بازدید کرد و با بیماران و اعضای کادر درمان گفت‌وگو داشت.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ سلامت، حمایت از بیماران و گسترش همکاری‌های میان جامعه ورزش و حوزه سلامت انجام شد.

کد خبر 6627327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها