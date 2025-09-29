نصیری: ۸۰ درصد داوطلبان واکنش اضطراری محلات شهر تهران بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در نشست تخصصی ارتقای سطح ایمنی زیرساخت‌های حوزه زنان و خانواده مناطق ۲۲ گانه که با حضور رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مدیران این مرکز و مسئولین امور زنان و خانواده شهرداری تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه بانوان در این عرصه اظهار کرد: حضور زنان تنها جنبه نمادین ندارد، بلکه آنان به‌صورت واقعی و مؤثر در صحنه بحران‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی، نقش زنان را در حمایت‌های اجتماعی و روانی از آسیب‌دیدگان برجسته دانست و افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم در بحران‌ها، مشارکت بانوان در کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان است، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که نیازمند صبوری و مهارت‌های انسانی خاص است.

نصیری همچنین از بهره‌برداری اجتماعی پایگاه‌های مدیریت بحران خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۴ پایگاه، میزبان ۲۷۰ هزار بانوی تهرانی برای فعالیت‌های ورزشی هستند. این پایگاه‌ها با عنوان «فرزندان فاطمه (س)» نامگذاری شده و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در شرایط اضطراری نیز امکان خدمت‌رسانی دارند.

به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، برای نخستین بار در تاریخ شهرداری تهران، مدیر بحران یک منطقه از میان بانوان انتخاب شده و شمار قابل توجهی از مدیران در بخش‌های پژوهش، پایش، فناوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی نیز از میان زنان برگزیده شده‌اند.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات چهار سال اخیر در حوزه ایمنی شهری اشاره کرد و گفت: تعداد ساختمان‌های ناایمن به نصف کاهش یافته، بیش از دو هزار ساختمان رفع خطر شده و ۱۲ بیمارستان در حال مقاوم‌سازی هستند.

وی افزود: بیش از ۱۱۰ گود پرخطر در مناطق حساس شناسایی و ایمن‌سازی شده و طی این مدت بیش از ۱۴۵۰ مانور و تمرین آموزشی برگزار شده است که از جمله آنها بزرگ‌ترین مانور زلزله تاریخ تهران در بوستان ولایت بوده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین اعلام کرد: تجهیزات امدادی ۲۰ برابر افزایش یافته، تعداد پایگاه‌های فعال دو برابر شده و زیرساخت‌هایی همچون دکل‌های ارتباطی پایدار و مخازن آب اضطراری توسعه پیدا کرده‌اند.

در ادامه نشست، مریم اردبیلی مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با قدردانی از عملکرد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، زنان تهرانی را «خط مقدم مدیریت شهری و بحران‌ها» دانست و گفت: نقش این سازمان در جنگ اخیر نشان داد که تهران در خط مقدم مدیریت بحران کشور قرار دارد.

وی افزود: مدیران حوزه زنان شهرداری حتی در ایام تعطیل نیز در آماده‌باش کامل بودند و اجازه ندادند زیرساختی تعطیل شود یا جریان زندگی مردم متوقف گردد. این روحیه ایثارگرانه از ویژگی‌های بارز مدیران زن در شهرداری تهران است.

اردبیلی با اشاره به بازسازی بوستان‌های بانوان، مجموعه‌های شهربانو و مراکز کوثر گفت: استقبال از این فضاها بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته و این مراکز در مواقع بحرانی نیز به‌عنوان پایگاه‌های پشتیبان قابل استفاده هستند.

وی همچنین از ایجاد پست مشاور امور بانوان در همه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه خبر داد و اظهار داشت: اکنون بانک ارزشمندی از مدیران زن در شهرداری شکل گرفته که هم در حوزه اجرایی و هم در ارتباط با مردم نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به همکاری بیش از ۱۰۰ هزار زن و دختر تهرانی در قالب گروه‌های اجتماعی با شهرداری گفت: این ظرفیت اجتماعی در بحران‌ها نیز به کمک مدیریت شهری آمد و نشان داد زنان تهرانی هم در مدیریت نرم و هم در حوزه سخت‌افزاری نقشی بی‌بدیل دارند.

اردبیلی در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان، مانورهای محلی و منطقه‌ای برای مواجهه با بحران‌ها طراحی و اجرا کند و این ظرفیت، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده پایتخت خواهد بود.

در این نشست همچنین کوله زندگی و وسایل این کوله برای استفاده در شرایط اضطراری معرفی و حاضران از مرکز عملیات اضطراری شهر تهران بازدید کردند و با سامانه‌ها، امکانات و تجهیزات سازمان آشنا شدند.