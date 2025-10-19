حریق پراید حین رانندگی در گردنه آهوان؛ حادثه مصدوم نداشت

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز یکشنبه وجود حریق در سواری پراید محدوده گردنه آهوان به آتش نشانی سمنان گزارش شد، ابراز داشت: حادثه در محور سمنان- دامغان به وقوع پیوست.

وی افزود: بلافاصله در پی تماس خودروهای عبوری محور فوق با سامانه ۱۲۵ مأموران ایستگاه شماره پنج واقع در میدان استاندارد سمنان به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه مالک خودرو هنگام حرکت متوجه دود و شعله آتش در قسمت موتور شده بود، ابراز داشت: رهگذران با آب توانستند قدری شعله‌های حریق را مهار کنند.

صباغی با بیان اینکه حادثه خوشبختانه مصدوم نداشت، در ادامه تصریح کرد: آتش نشانی سمنان با به کار گیری نکات ایمنی ضمن کنترل و تثبیت شرایط توانستند حریق را مهار کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه حادثه خارج از محدوده شهری اتفاق افتاد و فاصله زیادی تا اولین ایستگاه داشت باعث درگیر شدن بخش زیاد خودرو در حریق شد که وجود یک خاموش کننده دستی می‌توانست شدت این حادثه را همون لحظات اولیه کاهش دهد.