مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش بانوان در بجنورد برگزار شد

بجنورد- رئیس انجمن کوراش گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی زیر ۱۷ سال بحرین، به میزبانی بجنورد برگزار شد.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش بانوان در رده سنی جوانان به میزبانی بجنورد و در کمپ تیم‌های ملی کوراش برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها با هدف آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۵ بحرین، در دو وزن ۵۲ و ۷۰ کیلوگرم برگزار شد؛ اوزانی که نمایندگان کشورمان در آن‌ها در مسابقات آسیایی حضور خواهند داشت.

رئیس انجمن کوراش ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها، ستایش جلال‌الدین از استان اصفهان در وزن ۵۲ کیلوگرم و مهسا برزگر از استان خراسان شمالی در وزن ۷۰ کیلوگرم موفق به کسب جواز حضور در تیم ملی شدند.

وی بیان کرد: اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان از هفته آینده آغاز خواهد شد تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل در رقابت‌های پیش‌رو شرکت کنند.

