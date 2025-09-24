مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش بانوان در بجنورد برگزار شد

داریوش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش بانوان در رده سنی جوانان به میزبانی بجنورد و در کمپ تیمهای ملی کوراش برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها با هدف آمادهسازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی زیر ۱۷ سال ۲۰۲۵ بحرین، در دو وزن ۵۲ و ۷۰ کیلوگرم برگزار شد؛ اوزانی که نمایندگان کشورمان در آنها در مسابقات آسیایی حضور خواهند داشت.
رئیس انجمن کوراش ادامه داد: در پایان این رقابتها، ستایش جلالالدین از استان اصفهان در وزن ۵۲ کیلوگرم و مهسا برزگر از استان خراسان شمالی در وزن ۷۰ کیلوگرم موفق به کسب جواز حضور در تیم ملی شدند.
وی بیان کرد: اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش بانوان از هفته آینده آغاز خواهد شد تا ملیپوشان با آمادگی کامل در رقابتهای پیشرو شرکت کنند.
نظر شما