مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا درشهرستان ایجرود فراهم شد

حمید ابرون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور دستور رسمی آغاز فرآیند انتخابات از سوی وزارت کشور گفت: با صدور دستور شورای عالی انتخابات، فرآیند برگزاری انتخابات شوراها به طور رسمی آغاز شده است، اما مقدمات و تمهیدات لازم از ماه‌های قبل توسط فرمانداری، استانداری و سایر نهادهای ذیربط پیگیری و انجام شده است.

وی افزود: تشکیل ستاد انتخابات شهرستان، بررسی تجهیزات، آموزش اعضا و آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله اقداماتی است که در حال انجام است تا انتخابات در موعد مقرر و به صورت سالم و شفاف برگزار شود.

رییس ستاد انتخابات شهرستان ایجرود ایجرود در ادامه با اشاره به ماده ۲۹ قانون انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: همه مدیران و مسئولانی که مشمول این ماده می‌شوند و قصد کاندیداتوری دارند، باید تا پایان تاریخ ۲۰ مهرماه استعفای خود را ارائه داده باشند و مورد پذیرش قرار گیرد، در غیر این صورت امکان ثبت‌نام نخواهند داشت.

ابرون همچنین به ماده ۳۷ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: داوطلبان برای ثبت‌نام باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند که تاریخ صدور آن حداکثر سه ماه قبل از ثبت‌نام باشد. بنابراین توصیه می‌شود داوطلبان از ۲۸ مهرماه برای دریافت این گواهی اقدام کنند تا در روزهای ثبت‌نام با مشکل مواجه نشوند.

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار ایجرود درباره وضعیت شوراهای شهر و روستا در شهرستان ایجرود گفت: با توجه به سرشماری سال ۹۵، شهرستان ایجرود دارای دو شهر زرین‌آباد و حلب است که هرکدام زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند و بر این اساس، هر شهر دارای شورای پنج نفره خواهد بود. آمار دقیق روستاهای واجد شرایط نیز در دست بررسی است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.