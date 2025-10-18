به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی عصر شنبه در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم که در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت راهبردی مقوله جمعیت اظهار کرد: اگر اکنون برای جوان‌سازی جمعیت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی صورت نگیرد، در آینده خسارت‌های ناشی از غفلت در این حوزه قابل جبران نخواهد بود.



وی با اشاره به اینکه مسئله جمعیت تنها در یک چارچوب اجتماعی خلاصه نمی‌شود و به سطح امنیت ملی ارتقا یافته است، افزود: تمدن‌آفرینی اسلامی بر شانه‌های نسل جوان مؤمن، پرتلاش و بانشاطی استوار است که می‌تواند موتور محرکه پیشرفت کشور را به حرکت درآورد.



رئیس شورای قضائی استان قم با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تحقق سیاست‌های کلی جمعیت مسئولیت شرعی و ملی بر عهده دارد، گفت: دادگستری استان با تمام ظرفیت‌های قانونی، حمایتی و نظارتی در کنار ستاد جوانی جمعیت قرار داشته و تعامل حداکثری خود را استمرار خواهد بخشید.



موسوی در تشریح محورهای اقدام دستگاه قضائی در این حوزه خاطرنشان کرد: پشتیبانی حقوقی و قانونی از برنامه‌های تشویقی و تسهیل‌گرایانه، جلوگیری از بروز جرائم مرتبط با فروپاشی بنیان خانواده، برخورد قاطع با مروجان فرهنگ ضدجمعیتی و مقابله با ایجاد اخلال در فضای روانی جامعه از جمله اقداماتی است که دادگستری استان قم به صورت جدی پیگیری کرده است.



وی از راه‌اندازی بخش سایبان حیات در قالب مجتمع قضائی حمایتی شوق زندگی به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص دستگاه قضائی در راستای صیانت از جان جنین‌ها و حمایت از مادران یاد کرد و گفت: مأموریت این بخش، پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین و ارائه خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی و حمایتی به خانواده‌های در معرض تصمیمات شتاب‌زده است.



رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: در این ساختار حمایتی، با همکاری نهادهای مسئول، ارجاعات تخصصی صورت می‌گیرد تا خانواده‌ها در شرایط بحرانی بتوانند با آگاهی و آرامش مسیر صحیح را انتخاب کنند.



وی اظهار کرد: تحقق آرمان ایران اسلامی وابسته به حضور نسل‌های جوان، پرشمار و بالنده‌ای است که بتوانند با روحیه امید و مسئولیت‌پذیری، مسیر تعالی و سربلندی میهن را هموار سازند.