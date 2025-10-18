  1. استانها
  2. قم
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

جهش ده‌ساله طرح‌های محله‌محوری در قم

قم- معاون اجتماعی سپاه امام علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم  گفت: با جهت‌دهی مدیریت استان، فعالیت‌های اجتماعی قم در یک سال گذشته به اندازه ده سال پیشرفت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌بابایی در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های محله‌محوری که به ریاست استاندار قم برگزار شد، اظهار کرد: در سایه حمایت و پیگیری‌های مستمر استاندار محترم، مسیر حرکت طرح‌های محله‌محور در قم شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است و اکنون شاهد پیشرفتی معادل ده سال در بازه‌ای کمتر از یک سال هستیم.

وی افزود: جهت‌دهی دقیق و روشن مدیریت ارشد استان موجب شده است که دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی و هماهنگی مؤثر، در میدان عمل حضور پررنگ‌تری داشته باشند و همین امر تحرک اجتماعی در سطح محلات را به‌صورت محسوس افزایش داده است.

علی‌بابایی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای مصوبات محله‌ای گفت: مدیران محلات که از میان مردم انتخاب می‌شوند، انتظار دارند تصمیماتی که در نشست‌های محله‌ای با حضور استاندار و مسئولان اتخاذ می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد؛ از این رو لازم است دستگاه‌ها ضمن تسهیل فرایندهای اداری، هماهنگی در اجرای مصوبات را افزایش دهند.

وی ادامه داد: ورود جدی مدیران کل دستگاه‌هایی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش و شهرداری قم به عرصه محله‌محوری موجب شده است که نشست‌های منطقه‌ای به شکل منظم برگزار شود و ثمرات آن در بهبود کیفیت خدمات شهری و اجتماعی به خوبی در حال نمایان شدن است.

دبیر قرارگاه ۱۹ دی با تأکید بر اهمیت ایجاد سازوکار منسجم در تعامل بین دستگاه‌ها تصریح کرد: اگر هر اداره‌کل دارای نماینده یا رابط مشخصی در موضوع محله‌محوری باشد، پیگیری مصوبات با سرعت بیشتری انجام می‌شود و روند اجرای تصمیمات استانی تسهیل خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران محلات خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش مدیریتی و تقویت ارتباط میان بدنه اجرایی دولت و مدیران محلی برگزار می‌شود. پیشنهاد ما این است که معاونان استاندار نیز در این دوره‌ها حضور یابند تا ضمن انتقال اهداف و سیاست‌های دولت، ارتباط مستقیم و مستمری با مدیران محلات برقرار شود.

علی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام دوره‌های آموزشی، احکام رسمی و کارت شناسایی مدیران محلات صادر خواهد شد که این اقدام، موجب هویت‌بخشی، انسجام و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری در میان مدیران محلی خواهد شد و تحقق اهداف محله‌محوری را تسریع می‌کند.

