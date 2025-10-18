به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علی‌بابایی در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های محله‌محوری که به ریاست استاندار قم برگزار شد، اظهار کرد: در سایه حمایت و پیگیری‌های مستمر استاندار محترم، مسیر حرکت طرح‌های محله‌محور در قم شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است و اکنون شاهد پیشرفتی معادل ده سال در بازه‌ای کمتر از یک سال هستیم.

وی افزود: جهت‌دهی دقیق و روشن مدیریت ارشد استان موجب شده است که دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی و هماهنگی مؤثر، در میدان عمل حضور پررنگ‌تری داشته باشند و همین امر تحرک اجتماعی در سطح محلات را به‌صورت محسوس افزایش داده است.

علی‌بابایی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای مصوبات محله‌ای گفت: مدیران محلات که از میان مردم انتخاب می‌شوند، انتظار دارند تصمیماتی که در نشست‌های محله‌ای با حضور استاندار و مسئولان اتخاذ می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد؛ از این رو لازم است دستگاه‌ها ضمن تسهیل فرایندهای اداری، هماهنگی در اجرای مصوبات را افزایش دهند.

وی ادامه داد: ورود جدی مدیران کل دستگاه‌هایی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش و شهرداری قم به عرصه محله‌محوری موجب شده است که نشست‌های منطقه‌ای به شکل منظم برگزار شود و ثمرات آن در بهبود کیفیت خدمات شهری و اجتماعی به خوبی در حال نمایان شدن است.

دبیر قرارگاه ۱۹ دی با تأکید بر اهمیت ایجاد سازوکار منسجم در تعامل بین دستگاه‌ها تصریح کرد: اگر هر اداره‌کل دارای نماینده یا رابط مشخصی در موضوع محله‌محوری باشد، پیگیری مصوبات با سرعت بیشتری انجام می‌شود و روند اجرای تصمیمات استانی تسهیل خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران محلات خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش مدیریتی و تقویت ارتباط میان بدنه اجرایی دولت و مدیران محلی برگزار می‌شود. پیشنهاد ما این است که معاونان استاندار نیز در این دوره‌ها حضور یابند تا ضمن انتقال اهداف و سیاست‌های دولت، ارتباط مستقیم و مستمری با مدیران محلات برقرار شود.

علی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام دوره‌های آموزشی، احکام رسمی و کارت شناسایی مدیران محلات صادر خواهد شد که این اقدام، موجب هویت‌بخشی، انسجام و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری در میان مدیران محلی خواهد شد و تحقق اهداف محله‌محوری را تسریع می‌کند.