به گزارش خبرگزاری مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از بازی با شارجه امارات در هفته سوم لیگ نخبگان گفت: برای بازی فردا انگیزه زیادی داریم. مسابقه مهمی پیش رو داریم و تاکنون دو تساوی در لیگ نخبگان آسیا کسب کرده‌ایم. احترام زیادی برای حریف قائل هستیم؛ آنان بازیکنان مستعدی دارند، اما ما نیز تیم خوبی هستیم. اودیل خامربکوف و دوماگوی دروژدک را در اختیار نداریم، با این حال بهترین ترکیب ممکن را راهی میدان خواهیم کرد و انتظار بازی و نتیجه خوبی داریم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سابقه رویارویی با تیم شارجه را دارد، گفت: برای نخستین‌بار مقابل شارجه قرار می‌گیرم. پیش‌تر تجربه بازی با تیم‌های اماراتی را داشته‌ام. آنان تیمی باکیفیت و دارای بازیکنان مستعد هستند. نقاط قوت و ضعف خود را دارند که درباره آن صحبت نخواهم کرد.

سرمربی تراکتور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا این دیدار آخرین فرصت برای نمایش توانایی تیمش در آسیا است، افزود: ما از کیفیت تیم خود آگاه هستیم. بازی‌های ابتدایی کمی غیرمنتظره بود، اما قهرمان ایران هستیم و می‌دانیم چه می‌خواهیم. فردا برای پیروزی به زمین خواهیم رفت.

در ادامه نشست، ایگور پوستونسکی هافبک تراکتور نیز گفت: برای بازی بزرگ فردا کاملاً آماده‌ایم. مسابقه مهمی برای ماست. از دو دیدار گذشته دو امتیاز کسب کرده‌ایم که رضایت‌بخش است، اما کافی نیست. مقابل الوحده موقعیت‌های خوبی داشتیم و می‌دانیم تیم باکیفیتی هستیم. هدف‌مان در بازی فردا، کسب سه امتیاز است.