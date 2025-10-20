حاجی صادقی:خواهران بسیج طلاب پرچمداران جنگ شناختی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی در دومین دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای بسیج طلاب خواهران کشور، اظهار کرد: مسیر حرکت انسان در صراط مستقیم نیازمند دو شرط اساسی است؛ نخست روشنایی مسیر و دیگری بینایی قلب و عقل که بدون آنان، حرکت انسان بیثمر خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به موانع سیر و سلوک از زبان قرآن کریم افزود: دو عنصر شیطان و غفلت از بزرگترین موانع حرکت انسان بهشمار میآیند. غفلت خطرناکتر از شیطان است، زیرا انسان را در جهل مرکب نگاه میدارد. ما در زندگی فردی، عبادی، اجتماعی و حتی سازمانی، از غفلتهای خود غافلیم.
وی ادامه داد: گاهی انسان میپندارد در حال خدمت است، در حالیکه در مسیر خیانت گام برمیدارد؛ تصور میکند بر صراط مستقیم است، اما از آن منحرف شده است. باید مراقب گناهانی باشیم که نمیشناسیم و کوتاهیهایی که گناه نمیدانیم. امروز، بیش از هر زمان دیگری، باید از غفلت نسبت به نقش حوزهها و رسالت خود در قبال انقلاب پرهیز کنیم.
حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان چرایی پایانناپذیری جنگ جبهه استکبار با جبهه انقلاب تصریح کرد: چون این جنگ بر سر «فرمانروایی» است، نه بر سر سرزمین یا منابع، آنها میخواهند فرمانده باشند و به کمتر از آن رضایت نمیدهند. خداوند به ما دستور داده است که زیر فرمان آنها نرویم.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که در مورد عدم سازش با دشمن آمده است، گفت: خداوند به پیامبرش میفرماید: مبادا با یهود و نصارا سازش کنی، مبادا از آنان پیروی نمایی. میفرماید: «وَلَن تَرضی عَنکَ الیَهودُ وَلا النَّصاری حتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم» یعنی آنها هرگز از تو راضی نمیشوند تا از دینشان پیروی کنی. اگر ولایت آنان را پذیرفتی، ولایت مرا از دست دادهای.
وی تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است. هزینه مقاومت، بهای عزت است و هزینه سازش، بهای ذلت. هر دو مسیر هزینه دارند، اما یکی برای استقلال و دیگری برای وابستگی است. خداوند نیز برای هزینه مقاومت پاداش قرار داده است، در حالیکه آنچه در راه ذلت صرف شود، از دست رفته است.
حاجی صادقی با اشاره به اینکه در جنگ ترکیبی، محور اصلی «جنگ شناختی» است، خاطرنشان کرد: جامعه دینی زمانی شکست میخورد که در شناخت و باور متزلزل شود. تا زمانی که اراده و ایمان حفظ شود، شکست واقعی رخ نمیدهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه خواهران بسیج طلاب پرچمداران جنگ شناختی هستند، بیان کرد: دشمن در صدد است تا با استفاده از ابزارهای رسانهای و علمی، دانش و معرفتی وارد کند که گرایشها و ارزشهای دینی و معنوی جوانانمان را تغییر دهد؛ خواهران بسیج طلاب در این عرصه میتوانند نقشهای مهمی را ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه دشمن امروز در روایتسازی و رسانه قدرتمند است، بیان کرد: دشمن وقتی در عملیات نظامی شکست میخورد، در جنگ شناختی تلاش میکند شکست را به پیروزی تبدیل کند؛ در شرم الشیخ تلاش کردند تا شکست خود را با قرائت پیروزمندانه روایت کنند.
حاجی صادقی با اشاره به اینکه جهاد شناختی نیازمند دو بالِ جهاد علمی و جهاد تربیتی است، گفت: تعلیم و تربیت یعنی همان کاری که قرآن در دو واژهی «یُعَلِّمُهُم» و «یُزَکِّیهِم» خلاصه کرده است. ما باید یاد بگیریم چگونه در عرصه تعلیم و تربیت با دشمن بجنگیم؛ زیرا دشمن میخواهد آموزش، پرورش و فرهنگ ما را به دست بگیرد و از درون ما را خلع سلاح کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز باید تمرکزمان را بر این جهاد شناختی بگذاریم؛ چون هر جبهه دیگری (نظامی، اقتصادی، سیاسی) را میتوان حفظ یا جبران کرد، اما اگر شاکله و معرفت مردم را از دست بدهیم، همه چیز از بین میرود.
